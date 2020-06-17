好消息！桃園最後1名確診住院者 今天將出院

新冠肺炎疫情趨緩，桃園市迄今確診共53例，市長鄭文燦今天早上主持市政會議專案報告，表示目前最後1名病患康復將於今天出院，住院人數「清零」，感謝桃園轄內11家責任醫院擔起防疫責任，尤其部立桃園醫院、長庚醫院負擔更重，責請衛生局七、八月恢復舉辦護理節表揚活動，但也強調防疫任務還未結束，希望大家繼續努力、持續溝通，一起並肩作戰到最後。

鄭文燦說，桃園自疫情期間以來，累計收治105名確診病患，占全國數據23.6%，其中53人為桃園市籍，今天桃園市籍的最後一名病患將出院，目前居家隔離人數歸零、住院也將歸零，代表防疫工作做到非常好的成績，希望各責任醫院持續溝通努力。

鄭提到，桃園累計居家隔離2399人、居家檢疫1萬7802人，包含1300多名外籍人士，桃園市總計監測2萬1500人，由於居家檢疫入境持續管制，桃園目前還有1635人正在居家檢疫當中，關懷包等防疫物資庫存不足，請民政局注意一樣要提前上網招標。

由於居家檢疫人數仍有1千多人，市府觀旅局啟動3家防疫旅館，已經達到8成住房率，市府將啟動第4家防疫旅館，讓總數達到605間房間數，鄭文燦說，希望國外回來民眾可以多個防疫旅館選項，以目前入住現況來看，超過三分之一是外縣市民眾，就近提供防疫旅館協助居家檢疫者度過14天。