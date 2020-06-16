影／苗栗頒發會考激勵獎金 95人獲獎近百萬元

苗栗縣政府上午在國際會議廳頒發今年國中教育會考激勵方案獎勵金，今年共95名學生達到獎勵標準，獎金總額達到98萬6000元，其中3名5A10+、寫作6級分的「榜首」，都各獲10萬元獎金；苗栗縣長徐耀昌鼓勵學子留在縣內就近入學，帶動縣內整體讀書、教育風氣。

今年參加國中教育會考成績達5A10+、寫作測驗6級分的考生分別是明仁國中曾莞晴、照南國中王千昀、建台高中國中部魏子鈞，同登「榜首」殊榮。

徐耀昌表示，他上任以來，對縣內人才培育特別重視，除了國中教育會考成績優秀學生給予獎勵金，扶弱部分也透過學習扶助計畫，挹注教育經費，縣內實施的「國中教育會考成績激勵方案」，後續還會針對拔尖、扶弱的學校頒發學校團體獎。

苗栗縣政府訂定的激勵方案，會考成績5A5+、寫作5、6級分以上學生可獲頒5000元到1萬元不等獎金，全校12班以下學校，學生成績5科均A級、寫作5、6級分也可獲頒5000到6000元獎金。

頒獎典禮中，徐耀昌及教育處長邱廷岳一一頒獎恭賀獲獎學生，肯定他們平時努力認真學習的成果，讓父母師長都感榮耀；教育處表示，今年會考各科待加強比例明顯降低，證明縣內提升學習弱勢上的努力獲肯定，後續還將透過「鮭魚回流計畫」，鼓勵優秀國中畢業學子留在縣內高中職就讀，讓縣內學生教育水平不斷地向上攀升，培育更多優秀人才。