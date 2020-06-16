影／竹市國旅大進擊 賴清德訪市立動物園

後疫情時代全台瘋國旅，副總統賴清德今訪新竹市，由市長林智堅擔任導覽員參訪新竹市立動物園、漫遊新竹公園，並到湖畔料亭的「豊賀」挑選伴手禮、在「閱樂書店」品嘗咖啡茶點。林智堅也大力宣傳在地旅遊方案，民眾帶三倍券來消費，市府將加碼6千份「500元好玩券」，邀請民眾來旅行。

林智堅今陪同賴清德逛動物園，即使天氣炎熱，兩人仍興致勃勃近距離觀賞老虎、河馬、猴子，並漫遊新竹公園，賴肯定竹市努力推動地方觀光。他說，經過幾個月的努力，台灣防疫成功，目前最重要的就要振興經濟，大解封後，政府推動安心旅遊，他把握機會來到期待已久的新竹市立動物園。

賴清德說，非常欽佩林智堅與團隊，以減量、開放，增加綠地以及景觀改造讓動物園環境更友善，看起來如公園一般，民眾若要安心旅遊，千萬不別錯過新竹市立動物園。

林智堅說，賴清德上次來訪正是新竹公園麗池啟用，這次是新竹公園與動物園全區完工後賴首次造訪，正好搭上解禁後的國旅熱潮，市府將全力配合中央推出的後疫情觀光政策，並加碼推出六千份500元的「好玩券」。