80歲老婦烈日下騎機車拋錨 女警揮汗推車找修車行

桃園市龍潭區80歲王姓婦人今天上午騎機車外出，到市區買完東西後準備回家，未料路上紅燈停車時車熄火再也發不動，天氣炎熱路上又沒人過來幫忙，婦人年紀大了沒辦法一個人推車一直走，身上又沒有手機，一臉憂愁站在路中間不知如何是好，結果幸運遇到巡邏女警幫忙推車，讓她順利返家。

龍潭警分局聖亭派出所警員廖珮祺、毛淑渝及實務生劉佳芸上午執行巡邏勤務時，經過龍潭區聖亭路與竹龍路口時，發現一輛機車停在路中，婦人站在車旁邊一臉無助，員警擔心發生危險上前了解，知道婦人的機車熄火發不動，趕緊幫忙把機車移往路旁檢查，研判機車應該是沒電無法發動，於是推著機車到附近車行檢修，故障排除後仍跟在老婦人後面，確認她回到家才離開。