快訊

陳其邁已遞辭呈 周四參加最後一次行政院會

蕭美琴確認駐美組鐵三角 「直達天聽」本領獲美方認可

80歲老婦烈日下騎機車拋錨 女警揮汗推車找修車行

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
警方幫婦人把車移到路邊，還一前以後推著機車，守著婦人安全找車行檢修。記者鄭國樑／翻攝
警方幫婦人把車移到路邊，還一前以後推著機車，守著婦人安全找車行檢修。記者鄭國樑／翻攝

桃園市龍潭區80歲王姓婦人今天上午騎機車外出，到市區買完東西後準備回家，未料路上紅燈停車時車熄火再也發不動，天氣炎熱路上又沒人過來幫忙，婦人年紀大了沒辦法一個人推車一直走，身上又沒有手機，一臉憂愁站在路中間不知如何是好，結果幸運遇到巡邏女警幫忙推車，讓她順利返家。

龍潭警分局聖亭派出所警員廖珮祺、毛淑渝及實務生劉佳芸上午執行巡邏勤務時，經過龍潭區聖亭路與竹龍路口時，發現一輛機車停在路中，婦人站在車旁邊一臉無助，員警擔心發生危險上前了解，知道婦人的機車熄火發不動，趕緊幫忙把機車移往路旁檢查，研判機車應該是沒電無法發動，於是推著機車到附近車行檢修，故障排除後仍跟在老婦人後面，確認她回到家才離開。

延伸閱讀

被正妹女警攔下開單讓他戀愛了 真相曝光後超絕望

檢舉達人被拱天宮列永久不歡迎人物 推女警致傷法辦

單親家庭5歲男童放學迷途 楊梅女警細心安撫助返家

好市多「載娃神物」 網友激推：載4個都沒問題

相關新聞

影／竹市國旅大進擊　賴清德訪市立動物園

後疫情時代全台瘋國旅，副總統賴清德今訪新竹市，由市長林智堅擔任導覽員參訪新竹市立動物園、漫遊新竹公園，並到湖畔料亭的「豊...

80歲老婦烈日下騎機車拋錨 女警揮汗推車找修車行

桃園市龍潭區80歲王姓婦人今天上午騎機車外出，到市區買完東西後準備回家，未料路上紅燈停車時車熄火再也發不動，天氣炎熱路上...

專用停車位有「釘子車」？ 苗縣府檢討落實美意

苗栗縣公共停車場身心障礙者專用停車位、婦幼停車位，傳出有遭違規占用，甚至依法停放的疑似「釘子車」狀況，縣府工務處、警方等...

機師工會辦航空夏令營 首次採線上教學

為啟蒙學生對航空業的夢想與憧憬，桃園市機師職業工會將於8月1日至3日舉行為期3天的夏令營，預計招收100名學生。課程包括...

高齡駕駛人換照下月將逾期 桃竹苗仍有近8000人未換

高齡駕駛人駕駛執照管理制度在2017年7月1日正式上路，3年的換照期限至今年7月將至，根據新竹區監理所統計，桃竹苗地區仍...

桃園高齡駕駛逾3千人未換照 監理站：下月滿75歲才強制

交通部公路總局106年7月起推動高齡駕駛人駕駛執照管理制度，逾75歲民眾每隔3年重新申領新駕照，新法實施後有3年緩衝期，...

影／白沙屯媽恢復進香 擲筊請示7月5日凌晨出發

苗栗縣通霄鎮拱天宮今天下午1點由值年爐主擲筊向白沙屯媽請示，今年徒步往北港進香活動，將於7月5日凌晨2點15分出發，展天...

介紹兒童文學作家的故事 桃園市兒童文學館明開展

桃園市兒童文學館自107年起，每年會為民眾介紹3位桃園兒童文學作家，並舉辦系列展覽。今年系列展覽第二檔活動「帶著桃園兒童...

「台版沙哈拉」草漯沙丘地質公園成立 鄭文燦:人間秘境

被喻「台版沙哈拉」最美海岸自然地景之一的桃園市觀音區草漯沙丘，市政府經2年3個月爭取，日前獲准公告「草漯沙丘地質公園」，...

螯蝦場感染十足目虹彩病毒 新竹銷毀約7萬尾螯蝦

十足目虹彩病毒延燒到新竹！新竹縣家畜疾病防治所日前接獲農委會通報，竹北市一處澳洲螯蝦養殖場經調查，確定感染近期台灣蝦類養...

中壢39年中源大戲院熄燈 網喊不捨：那裡有我的成長印記

位於桃園中壢中原商圈的「中源大戲院」經營39年，在昨（15日）晚間宣布熄燈。中源大戲院票價便宜，專門播映二輪片，是許多在地人和中壢學生看電影的好去處，更承載滿滿青春回憶，如今歇業消息一出，令許多中壢網友感到不捨。

搶攻旅遊商機！竹縣推10條山上遊程 最高領700元抵用券

後疫情時代搶攻旅遊商機，新竹縣政府將在7月1日起推出「你來玩我買單-觀光振興方案」，精選10條「來趣山上」山脈旅遊經典遊...

熱門新聞

台南排隊芒果冰200元網友一面倒罵盤子 店家6字回應

南投桃米親水公園開放2周就封園 全因遊客太沒品

高雄鳳山等5區明停水12小時 估計55萬多戶受影響

螯蝦場感染十足目虹彩病毒 新竹銷毀約7萬尾螯蝦

3年離職46人 中市經發局科長官威大被稱「滅絕師太」

中壢39年中源大戲院熄燈 網喊不捨：那裡有我的成長印記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。