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專用停車位有「釘子車」？ 苗縣府檢討落實美意

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公共停車場身心障礙者專用停車位、婦幼停車位，縣府工務處檢討要落實美意。記者范榮達／攝影
苗栗縣公共停車場身心障礙者專用停車位、婦幼停車位，縣府工務處檢討要落實美意。記者范榮達／攝影

苗栗縣公共停車場身心障礙者專用停車位、婦幼停車位，傳出有遭違規占用，甚至依法停放的疑似「釘子車」狀況，縣府工務處、警方等相關單位除開單處罰違規占用，並將跨單位協調，希望一舉解決因免費停放，可能衍生的釘子車問題，「保障」專用停車位的美意。

聯合報系日前探討身心障礙者專用停車位疑似釘子車問題，苗栗縣政府工務處、社會處等單位正視回響，檢討法定的專用停車位，工務處長古明弘說，身心障礙者權益保障法所規定公共停車場應設2%身障者使用停車位，縣內目前有停車收費管理的苗栗市、頭份市公所，身心障礙者專用停車位識別證車子停在專用停車位是免費，因此可能發生釘子車長期停用的問題。

古明弘說，釘子車影響停車位流動率，專用停車位的美意打折扣，但停車依法有據，社會處接獲檢舉，也只能道德勸說，工務處近期將邀集社會處，及苗栗市、頭份市公所等相關單位，研商調整身心障礙者專用停車位收費標準，或是修正自治條例，促進專用停車位效益。

另外，苗栗縣警察局執法，落實身障者專用停車位，今年取締汽、機車違規占用165件，依道路交通管理處罰條例處1200元罰鍰，警方強調還會持續加強取締。

至於兒童及少年福利與權益保障法規定必須設置的婦幼停車位，去年6月29日起開罰，古明弘指出，停車場等相關業者或管理單位都依法設置，並沒有開罰紀錄，但因婦幼停車位只是方便停車，並沒有收費優惠，未發生釘子車狀況，但仍有違規占用，近1年來開罰66件，依停車場法處600元到1200元罰鍰。

停車場 身障者 苗栗縣

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