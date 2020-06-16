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機師工會辦航空夏令營 首次採線上教學

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市機師職業工會辦理夏令營已邁入第3屆，今年以「星雲M42」為主題，因應疫情影響將首次採取線上授課。圖／桃園市機師工會提供
桃園市機師職業工會辦理夏令營已邁入第3屆，今年以「星雲M42」為主題，因應疫情影響將首次採取線上授課。圖／桃園市機師工會提供

為啟蒙學生對航空業的夢想與憧憬，桃園市機師職業工會將於8月1日至3日舉行為期3天的夏令營，預計招收100名學生。課程包括飛行原理、飛行系統、航空氣象，皆由現役機師們親自授課，不過今年因應新冠肺炎疫情改為線上課程，桃園市機師職業工會坦言，首次線上授課對他們來說相當有挑戰性。

桃園市機師職業工會辦理夏令營已邁入第3屆，今年公益夏令營「獵戶座星雲 M42 航空營」主題為星雲M42 ，因形狀似火鳥又得名火鳥星雲，是獵戶星座的一個星雲。桃園市機師職業工會表示，相傳火鳥有消滅瘟疫能力，2020年全球受到新冠肺炎疫情肆虐，希望借助火鳥神力燃燒病毒，以此為主題與時事相呼應。

桃園市機師職業工會理事長李信燕表示，授課老師都是線上的飛行員，還邀請到前NASA火箭博士，晉陞太空公司董事長陳彥升主講火箭發射實務與太空事業講座，讓學生們能一窺航空業的運作。她說，往年不僅有對航空業懷有夢想的學生報名外，也有不少父母是航空業相關人員的學生，為了想知道父母平常的工作內容而報名參加。

李信燕說，今年招生的對象分別為國小4年級至國一學生、13歲以上至大一的學生，各取50名，另外還有與桃園市社會局合作，提供20名弱勢學生名額，共計100人。她表示，今年的課程與以往不同，為因應疫情影響，首次改採線上授課模式，讓學生在家學習，授課模式一部分將使用預錄影片教學，另一部分採取直播，將視疫情開放學生們參與部分實體教學課程。

李信燕表示，相關報名資訊及費用皆可到機師工會FB粉絲專頁查詢，她提醒，今年夏令營報名完全採取填寫Google表單，已經開放被名，欲參加的民眾填寫後會寄發確認報名的通知單。

桃園市機師職業工會辦理夏令營已邁入第3屆，今年以「星雲M42」為主題，因應疫情影響將首次採取線上授課。圖／桃園市機師工會提供
桃園市機師職業工會辦理夏令營已邁入第3屆，今年以「星雲M42」為主題，因應疫情影響將首次採取線上授課。圖／桃園市機師工會提供

機師 疫情 夏令營

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