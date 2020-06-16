高齡駕駛人換照下月將逾期 桃竹苗仍有近8000人未換

高齡駕駛人駕駛執照管理制度在2017年7月1日正式上路，3年的換照期限至今年7月將至，根據新竹區監理所統計，桃竹苗地區仍有近8000人還未換照，提醒長者如不再駕駛，建議主動繳回駕照註銷，如未換照再上路，最重可罰3600元。

新竹區監理所表示，該制度在2017年上路，1941年7月1日以後出生的年長者，需於收到通知單後的3年內，至監理單位辦理換照，自2017年7月起，已通知桃竹苗地區屆齡應換照的高齡駕駛人累計2萬7590名，完成換照的有1萬9651名，換照率約7成；另外，因違規須換照的有4015名，已換照的有2381名，有1235名駕駛人未依規定換照遭註銷駕照。

新竹區監理所指出，高齡駕照逾期後，駕車被攔查開單須3個月內來換照，不然要罰1800元至3600元罰鍰，換照需經體格檢查合格及通過認知功能測驗，目前曾遇過90多歲高齡的長者因違規來換照，順利通過體檢及測驗。

新竹區監理所也提醒，逾75歲駕駛人有違規記點或吊扣駕照，收到監理單位通知單時，3個月內要體檢換照，逾期者駕照會被公告註銷。