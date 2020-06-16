桃園高齡駕駛逾3千人未換照 監理站：下月滿75歲才強制

交通部公路總局106年7月起推動高齡駕駛人駕駛執照管理制度，逾75歲民眾每隔3年重新申領新駕照，新法實施後有3年緩衝期，今年7月將期滿，但「不是每名高齡駕駛都需強制換照」，桃園監理所提醒，民國31年6月30日以前出生者，若未曾交通違規就不強制。

桃園監理站指出，新制實施，下月年滿75歲的民眾，即民國31年7月1日（含）後出生者，才強制換照，新制上路前已滿75歲者，若沒有闖紅燈、二次待轉等交通違規，就不會收到通知、不強制換照。桃園監理站說，近期有不少民眾因擔心挨罰、對法令規定有誤解，導致監理所湧入許多詢問電話，更有人直接到監理所要求換照，請民眾不用擔心。

據監理站統計，桃園市應換照件數為14000件，已有10600件完成換照，換照率為75％，但仍有約3400人尚未換照。桃園監理站表示，如駕照逾期又被攔查開單，需於3個月內換照，不然將面臨1800元至3600元罰鍰。

中壢監理站站長吳金全表示，應換照的高齡駕駛人需通過體格檢查和認知功能檢查，才能取得3年有效駕照，3年到期後則需再次接受檢查才能再取得有效駕照。他說，檢查未過關者須繳回駕照，他們會向老人家勸說，改由子女接送，避免危險駕駛。