影／白沙屯媽恢復進香 擲筊請示7月5日凌晨出發

苗栗縣通霄鎮拱天宮今天下午1點由值年爐主擲筊向白沙屯媽請示，今年徒步往北港進香活動，將於7月5日凌晨2點15分出發，展天9天8夜的進香之旅。

今年白沙屯媽恢復進香的重要期程如下：放頭旗：農曆5月12日 子時11點20分（國曆7月1日晚上）；登轎： 農曆5月15日 丑時1點0分（國曆7月5日凌晨）；出發： 農曆5月15日 丑時2點15分（國曆7月5日凌晨）；到北港： 農曆5月18日（國曆7月8日，星期三）；進火： 農曆5月19日 卯時5點15分（國曆7月9日）；回宮：農曆5月23日 申時15點20分（國曆7月13日）；開爐：農曆6月4日子時11點20分（國曆7月23日晚上）。

白沙屯媽原先擇定農曆3月出發前往北港進香，但因國內新冠肺炎疫情影響，拱天宮2月26日宣布庚子年進香採暫緩、延期、取消3階段方案，待國內疫情獲得控制後，再請媽祖另行擇日舉辦。

目前國內疫情已緩和，本土超過60天以上零確診，且邊境嚴格管制，廟方認為是重啟進香最適宜的時候；拱天宮13日上午經向白沙屯媽祖請示，獲同意恢復舉辦今年北港進香活動，並指示14日起置天台3天，於今天下午1點重新擇定庚子年北港進香期程，經值年爐主擲筊請示進火日，擇定國曆7月5日凌晨2點15分出發，庚子年北港進香仍然維持9天8夜。

拱天宮洪文華主委表示，衛福部目前推行「防疫新生活」，拱天宮一定會配合政府防疫政策，針對管委會與進香工作人員造冊實名制管控，每天量體溫、酒精消毒，做到防疫規定，並簡化起駕、拜天公相關進香儀式，以減少群眾聚集時間。