快訊

屏安醫院副院長失蹤十日獲救 專家指出2續命關鍵

開城工業園區驚傳爆炸聲！南韓證實北韓炸毀兩韓聯絡辦公室

影／白沙屯媽恢復進香 擲筊請示7月5日凌晨出發

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
白沙屯媽今年往北港徒步進香9天8夜之旅，拱天宮下午擲筊擇定期程。圖／拱天宮提供
白沙屯媽今年往北港徒步進香9天8夜之旅，拱天宮下午擲筊擇定期程。圖／拱天宮提供

苗栗縣通霄鎮拱天宮今天下午1點由值年爐主擲筊向白沙屯媽請示，今年徒步往北港進香活動，將於7月5日凌晨2點15分出發，展天9天8夜的進香之旅。

今年白沙屯媽恢復進香的重要期程如下：放頭旗：農曆5月12日 子時11點20分（國曆7月1日晚上）；登轎： 農曆5月15日 丑時1點0分（國曆7月5日凌晨）；出發： 農曆5月15日 丑時2點15分（國曆7月5日凌晨）；到北港： 農曆5月18日（國曆7月8日，星期三）；進火： 農曆5月19日 卯時5點15分（國曆7月9日）；回宮：農曆5月23日 申時15點20分（國曆7月13日）；開爐：農曆6月4日子時11點20分（國曆7月23日晚上）。

白沙屯媽原先擇定農曆3月出發前往北港進香，但因國內新冠肺炎疫情影響，拱天宮2月26日宣布庚子年進香採暫緩、延期、取消3階段方案，待國內疫情獲得控制後，再請媽祖另行擇日舉辦。

目前國內疫情已緩和，本土超過60天以上零確診，且邊境嚴格管制，廟方認為是重啟進香最適宜的時候；拱天宮13日上午經向白沙屯媽祖請示，獲同意恢復舉辦今年北港進香活動，並指示14日起置天台3天，於今天下午1點重新擇定庚子年北港進香期程，經值年爐主擲筊請示進火日，擇定國曆7月5日凌晨2點15分出發，庚子年北港進香仍然維持9天8夜。

拱天宮洪文華主委表示，衛福部目前推行「防疫新生活」，拱天宮一定會配合政府防疫政策，針對管委會與進香工作人員造冊實名制管控，每天量體溫、酒精消毒，做到防疫規定，並簡化起駕、拜天公相關進香儀式，以減少群眾聚集時間。

洪文華也呼籲信眾，今年情況特殊，婉謝信徒躦轎腳，香燈腳切勿圍在神轎旁，應保持行轎空間分散人流，媽祖鑾轎進入室內處所時，香燈腳請勿跟隨進入，並且盡可能在家透過觀看網路直播方式參與進香；如要參加，香燈腳應適時休息、勤洗手、補充水份，注意身體狀況，不宜過度勞累，為了鼓勵信眾不硬撐、以健康為重，拱天宮今年停止製作、發放徒步全程、半程錦旗。請大家配合讓進香活動回歸信仰本質，以完成百年香火傳續為重要使命，為了讓進香活動能傳承延續又要兼顧防疫，諸多的規定與措施可能造成不便，請信眾體諒。

白沙屯媽今年往北港徒步進香9天8夜之旅，拱天宮下午由值年爐主擲筊請示媽祖婆，擇定恢復進香的期程。圖／拱天宮提供
白沙屯媽今年往北港徒步進香9天8夜之旅，拱天宮下午由值年爐主擲筊請示媽祖婆，擇定恢復進香的期程。圖／拱天宮提供
白沙屯媽今年往北港徒步進香9天8夜之旅，拱天宮下午擲筊擇定期程。圖／拱天宮提供
白沙屯媽今年往北港徒步進香9天8夜之旅，拱天宮下午擲筊擇定期程。圖／拱天宮提供

白沙屯媽祖 北港 疫情

延伸閱讀

白沙屯拱天宮媽祖復辦進香 7月5日起駕

白沙屯媽往北港進香 7月5日出發

登山失蹤10天...昨晚擲筊求問神明！今天尋獲楊副院長

白沙屯媽祖進香復辦 16日擲筊敲定起駕時程

相關新聞

桃園高齡駕駛逾3千人未換照 監理站：下月滿75歲才強制

交通部公路總局106年7月起推動高齡駕駛人駕駛執照管理制度，逾75歲民眾每隔3年重新申領新駕照，新法實施後有3年緩衝期，...

高齡駕駛人換照下月將逾期 桃竹苗仍有近8000人未換

高齡駕駛人駕駛執照管理制度在2017年7月1日正式上路，3年的換照期限至今年7月將至，根據新竹區監理所統計，桃竹苗地區仍...

影／白沙屯媽恢復進香 擲筊請示7月5日凌晨出發

苗栗縣通霄鎮拱天宮今天下午1點由值年爐主擲筊向白沙屯媽請示，今年徒步往北港進香活動，將於7月5日凌晨2點15分出發，展天...

介紹兒童文學作家的故事 桃園市兒童文學館明開展

桃園市兒童文學館自107年起，每年會為民眾介紹3位桃園兒童文學作家，並舉辦系列展覽。今年系列展覽第二檔活動「帶著桃園兒童...

「台版沙哈拉」草漯沙丘地質公園成立 鄭文燦:人間秘境

被喻「台版沙哈拉」最美海岸自然地景之一的桃園市觀音區草漯沙丘，市政府經2年3個月爭取，日前獲准公告「草漯沙丘地質公園」，...

螯蝦場感染十足目虹彩病毒 新竹銷毀約7萬尾螯蝦

十足目虹彩病毒延燒到新竹！新竹縣家畜疾病防治所日前接獲農委會通報，竹北市一處澳洲螯蝦養殖場經調查，確定感染近期台灣蝦類養...

中壢39年中源大戲院熄燈 網喊不捨：那裡有我的成長印記

位於桃園中壢中原商圈的「中源大戲院」經營39年，在昨（15日）晚間宣布熄燈。中源大戲院票價便宜，專門播映二輪片，是許多在地人和中壢學生看電影的好去處，更承載滿滿青春回憶，如今歇業消息一出，令許多中壢網友感到不捨。

搶攻旅遊商機！竹縣推10條山上遊程 最高領700元抵用券

後疫情時代搶攻旅遊商機，新竹縣政府將在7月1日起推出「你來玩我買單-觀光振興方案」，精選10條「來趣山上」山脈旅遊經典遊...

影／出生2周小石虎身上都是蠅卵 農民巡田發現獲救

一隻出生僅約2周的雄性小石虎昨晚9點多在苗栗縣通霄鎮被巡田的農民發現，縣府農業處派員趕往處理，並將小石虎送醫檢查，獸醫師...

風雲社團／玩具圖書館協會 分享二手玩具

登入台灣玩具圖書館官網，首頁3張照片祖孫、親子、長者和長者開心互動，玩具是重要的媒介，每張照片底下是同樣的文字「我們終究...

貼文分享飼養昆蟲趣事 回應熱烈

生命教育課程中飼養毛毛蟲、蠶寶寶等昆蟲，能勾起不少人的回憶，有家長在網路貼出孩子正處於對小動物感興趣的階段，回憶起曾在國...

生命教育 龜山國小推香草課程

許多學校過去常讓學生飼養蠶寶寶、蝴蝶等昆蟲，學習生命的演化過程，近年來這類生命課程已逐漸被取代，各校發展出不同過去的課程...

熱門新聞

韓國瑜卸任同天高市府銷毀文件 楊明州：例行公事

台南排隊芒果冰200元網友一面倒罵盤子 店家6字回應

竹科常塞車為何新竹不蓋捷運？ 網分析關鍵：人口太少

南投桃米親水公園開放2周就封園 全因遊客太沒品

高雄鳳山等5區明停水12小時 估計55萬多戶受影響

螯蝦場感染十足目虹彩病毒 新竹銷毀約7萬尾螯蝦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。