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新竹縣推廣原住民長照 再增4處文化健康站服務長者

聯合報 / 記者巫鴻瑋陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣為服務原住民鄉鎮地區老人長期照顧的需求，在尖石鄉、五峰鄉及湖口、竹東已設立15處文化健康站，今年更已核定再增設4站，分別位在五峰、尖石及關西，將能提供原住民長者更便利、貼近生活的長照服務。

行政院原民會已於6月5日通過核定，將在新竹縣新增4處文化健康站，分別為關西鎮馬武督文健站、五峰鄉勒俄臘文健站及尖石鄉的泰崗、錦屏文健站，並增加每年400萬元的經費，合計新竹縣未來一年文健站經費就達3500萬元。

文健站所設目的是期望針對不同族裔、地區特色，營造適合部落長者使用長期照顧服務的環境，設置地點都考量各部落、群聚地理位置，除了有因地制宜，還有依各族群文化進行差異調整，新竹縣未來共有19處文健站投入使用，發揮照顧原住民長者的目的。

新竹縣原住民族行政處表示，所新增4站之一的關西鎮馬武督文健站，雖然關西地區原住民人口並不多，但因仍有91名原住民長者，因此才會向原民會爭取設立，期盼能透過文健站的資源，讓長者們使用最完善的設備。

原住民 新竹 尖石鄉

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