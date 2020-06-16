桃園首座地質公園草漯沙丘 潮音海觀景步道啟用

桃園市長鄭文燦今天出席草漯沙丘潮音海觀景步道揭牌啟用典禮，同時宣布草漯沙丘為桃園市第一座地質公園，希望透過地質公園的觀光遊憩及環境教育功能，帶動地方經濟發展。

鄭文燦接受媒體聯訪表示，他上任以後推動桃園海岸的四大生態亮點，包括劃設許厝港國家濕地，草漯沙丘，另外也完成觀新藻礁保護區的保育作業，以及新屋石滬的文化推廣。

他說，其中草漯沙丘是典型的海岸沙丘地形，高度可達10至15公尺，沙丘群呈東北、西南走向，綿延8.1公里，是台灣海岸沙丘保持最寬廣完整，也是珍貴的自然地景。因為優美景致猶如撒哈拉沙漠，曾被評選為台灣9處最值得守護且最美麗的海岸之一，吸引不少攝影達人和網紅前往拍攝。

鄭文燦指出，為了讓遊客近距離體驗草漯沙丘之美，市府編列新台幣3700萬元預算，打造2條草漯沙丘地質公園觀景步道，除了今天啟用的潮音海觀景步道，第2條觀景步道也預計在年底完工，未來希望打造成環境教育認證場所，透過志工及海岸巡護隊讓民眾與學生了解桃園生態亮點。

環保局長呂理德表示，草漯沙丘自然地景在107年12月依據文化資產保存法完成列冊追蹤，6月公告指定為桃園市第一座地質公園，也是繼馬祖地質公園、草嶺地質公園後，全國第三座地質公園，更是全國唯一以沙丘地景資源為特色的地質公園。