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「台版沙哈拉」草漯沙丘地質公園成立 鄭文燦:人間秘境

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
「台版沙哈拉」之稱的桃園市草漯沙丘地質公園畫設成立，全國唯一沙丘景觀地形的地質公園，成為國人探訪秘境。記者曾增勳／攝影
「台版沙哈拉」之稱的桃園市草漯沙丘地質公園畫設成立，全國唯一沙丘景觀地形的地質公園，成為國人探訪秘境。記者曾增勳／攝影

被喻「台版沙哈拉」最美海岸自然地景之一的桃園市觀音區草漯沙丘，市政府經2年3個月爭取，日前獲准公告「草漯沙丘地質公園」，市長鄭文燦今天上午主持草漯沙丘潮音海觀景步道揭牌啟用，宣布草漯沙丘地質公園畫設成立，成為全國唯一沙丘景觀的地質公園，是民眾、情侶打卡、拍攝婚紗秘境，「絕對是國人一輩子一定要來一次以上的人間秘境」。

觀音草漯沙丘典型的海岸沙丘地形，北起大園老街溪、南至觀音大堀溪，蜿蜒聳立在大園、觀音沿海海岸，高度可達10到15公尺，呈東北、西南走向，延伸長約8.1公里，為臺灣海岸保持最寬廣、完整的沙丘，曾被台灣環境資訊協會評選台灣9處最美麗、最值得守護海岸之一，一直吸引民眾拍照打卡、網紅探尋的境。

桃園市府歷經2年3個月爭取草漯沙丘公告畫設地質公園，鄭文燦十分重視，去年7月率先進行第一期的草漯沙丘潮音海觀景步道動工，農委會日前准予市府公告草漯沙丘地質公園畫設，成為桃園市定第一座地質公園，也是繼馬祖、草嶺地質公園之後，草漯沙丘為全台第3座地質公園。

鄭文燦表示，他上任後積極推動許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬文化保存，其中草漯沙丘為海岸、海洋緩衝帶的「海岸沙漠」地形，成為旅遊秘境，如今草漯沙丘地質公園成立，第一條潮音海生態步道啟用，連結許厝港自行車道，未來也是環境教育認證場所，配合志工解說、海岸巡護隊，成為生態旅遊亮點，歡迎市民、學生體驗，「草漯沙丘絕對是國人一輩子一定要來一次以上的人間秘境」。

桃園市長鄭文燦（中）宣布草漯沙丘地質公園畫設成立，親自走訪一趟草漯沙丘潮音海觀景步道秘境尋訪。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）宣布草漯沙丘地質公園畫設成立，親自走訪一趟草漯沙丘潮音海觀景步道秘境尋訪。記者曾增勳／攝影
桃園市市長鄭文燦（右四）主持草漯沙丘潮音海觀景步道揭牌啟用，宣布草漯沙丘地質公園畫設成立。記者曾增勳／攝影
桃園市市長鄭文燦（右四）主持草漯沙丘潮音海觀景步道揭牌啟用，宣布草漯沙丘地質公園畫設成立。記者曾增勳／攝影
桃園市草漯沙丘地質公園畫設成立，草漯沙丘潮音海觀景步道啟用秘境尋訪。記者曾增勳／攝影
桃園市草漯沙丘地質公園畫設成立，草漯沙丘潮音海觀景步道啟用秘境尋訪。記者曾增勳／攝影

鄭文燦 濕地 網紅

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