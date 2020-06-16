螯蝦場感染十足目虹彩病毒 新竹銷毀約7萬尾螯蝦

十足目虹彩病毒延燒到新竹！新竹縣家畜疾病防治所日前接獲農委會通報，竹北市一處澳洲螯蝦養殖場經調查，確定感染近期台灣蝦類養殖場蔓延的十足目虹彩病毒，家畜所與業者協商後，已在昨天全場銷毀並掩埋屍體，概估銷毀1207台斤成蝦、2萬1060尾蝦苗，並協助爭取補助、防堵疫情。

家畜所表示，家畜所接獲農委會家畜衛生試驗所通報後，隨即在9日對這座澳洲螯蝦養殖場進行移動管制，禁止場內水產養殖動物及相關物品移出場外，農委會12日函文通知確定銷毀補償條件後，家畜所與農業處立即組成銷毀作業及補償小組，並與養殖戶完成協商，在昨天進行全場銷毀、屍體掩埋、養殖池相關區域消毒及補償評價等作業。

家畜所指出，十足目虹彩病毒已在中國發生多年，它是一種傳染力極高的病毒性疾病，對蝦、龍蝦、螃蟹的致死率可達80%以上。

竹北這處養殖場的感染源經調查為蝦苗，家畜所將持續監控該場養殖池消毒工作，並加強竹北地區周邊蝦類養殖場疾病監控、消毒防疫及宣導工作，確保有效控制病原。