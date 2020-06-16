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搶攻旅遊商機！竹縣推10條山上遊程 最高領700元抵用券

聯合報 / 記者陳斯穎巫鴻瑋／新竹即時報導
10條「來趣山上」山脈旅遊經典遊程行程，包括竹縣青蛙石步道、合興愛情車站、五峰獵人學校等知名景點。圖／新竹縣政府提供
10條「來趣山上」山脈旅遊經典遊程行程，包括竹縣青蛙石步道、合興愛情車站、五峰獵人學校等知名景點。圖／新竹縣政府提供

後疫情時代搶攻旅遊商機，新竹縣政府將在7月1日起推出「你來玩我買單-觀光振興方案」，精選10條「來趣山上」山脈旅遊經典遊程，參加民眾可獲得300元或700元抵用券，各限量3000份，還可搭配中央振興三倍券、農遊券等使用，縣長楊文科歡迎民眾多來竹縣走走，消暑放鬆身心、吸收山林芬多精。

縣長楊文科今天上午偕多家旅館、遊樂區、休閒農場業者，宣布「你來玩我買單-觀光振興方案」7月正式開跑，打出「團遊選竹縣，一天送三百，兩天拿七百」口號。

楊文科指出，疫情改變民眾以往旅遊型態，自然系景點正夯，這次方案主打「脊梁山脈旅遊」，攜手國內5家優質旅行社合作推出10條「來趣山上」山脈經典遊程，帶領遊客前往五峰、尖石、橫山等山區，欣賞壯觀山林景色，吸收芬多精。

縣府交旅處表示，民眾只要參加與縣府合作的旅行社1日或2日遊程，就可分別獲得300元及700元抵用券，且可在縣內喜來登大飯店、新竹安捷國際酒店、六福村主題遊樂園、綠世界等超過60家旅宿、遊樂區、休閒農場消費使用。

目前交旅處也與其他業者陸續洽談中，更有業者自行再加碼，要讓民眾來竹縣「好逛、好買、好好玩」，其中，旅行社台灣觀巴推出五峰觀霧線旅遊路線，並配合交通部觀光局安心旅遊方案，推出半日、一日遊遊客2人同行1人免費活動。

另外4家旅行社皇朝國際、聯陽國際、原森、樂亞則獲觀光局「2020脊梁山脈旅遊年」經典遊程得獎旅行社，行程包括青蛙石步道、合興愛情車站、五峰獵人學校等知名景點，帶領遊客感受竹縣山區之美。活動詳情可上新竹縣旅遊網(https://travel.hsinchu.gov.tw/)查詢，團遊行程及價格請逕洽旅行社辦理。

10條「來趣山上」山脈旅遊經典遊程行程，包括青蛙石步道、合興愛情車站、五峰獵人學校等知名景點。圖／新竹縣政府提供
10條「來趣山上」山脈旅遊經典遊程行程，包括青蛙石步道、合興愛情車站、五峰獵人學校等知名景點。圖／新竹縣政府提供
縣長楊文科（前排左四）今天上午偕多家旅館、遊樂區、休閒農場業者，宣布「你來玩我買單-觀光振興方案」7月正式開跑。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科（前排左四）今天上午偕多家旅館、遊樂區、休閒農場業者，宣布「你來玩我買單-觀光振興方案」7月正式開跑。記者陳斯穎／攝影
10條「來趣山上」山脈旅遊經典遊程行程，包括竹縣青蛙石步道、合興愛情車站、五峰獵人學校等知名景點。圖／新竹縣政府提供
10條「來趣山上」山脈旅遊經典遊程行程，包括竹縣青蛙石步道、合興愛情車站、五峰獵人學校等知名景點。圖／新竹縣政府提供

旅行社 新竹 楊文科

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