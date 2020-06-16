中壢39年中源大戲院熄燈 網喊不捨：那裡有我的成長印記

位於桃園市中壢區中原商圈的「中源大戲院」經營39年，在昨（15日）晚間宣布熄燈。中源大戲院票價便宜，專門播映二輪片，是許多在地人和中壢學生看電影的好去處，更承載滿滿青春回憶，如今歇業消息一出，令許多中壢網友感到不捨。

中源大戲院15日貼出歇業公告。圖擷自 FB社團「中源戲院」

中源大戲院昨日在門口貼出歇業公告，「承蒙各位親愛的電影觀眾，在這39年對本院的支持與鼓勵，和我們共同度過了許多歡樂時光。惟因大環境變遷，影視娛樂模式日趨多元化，使經營日趨不易，不得不畫下休止符。雖然滿懷不捨，終須道別，感謝大家數十年來的支持與愛護，謹此說聲謝謝！」

設立於1981年的中源大戲院，位於中原夜市內，中原大學旁，已經營39年，是桃園碩果僅存的老戲院之一，專門播映二輪電影，以便宜的票價主打學生族群及在地民眾，更是許多中壢人從小到大的回憶。雖然外觀與設備不如大型影廳，但戲院外如今仍懸掛手工繪製的電影看板，懷舊氣氛濃厚。

中源戲院近日因疫情關係暫時休館，有許多網友期待恢復營業，沒想到昨日就傳出歇業公告，令網友大感震驚與不捨，「從小到大的回憶，真的很可惜」、「今天經過，看到外面掛的手繪海報都撤下了……」、「滿滿不捨，從19歲開始陪伴了我度過10幾年的假日時光」、「捨不得～太多回憶了」、「中原夜市地標沒了」、「我35年前開始看中源戲院！那裡有我的成長印記」。