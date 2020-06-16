自來水加壓站配合停電檢查 頭份、竹南17日多處停水

台灣自來水公司第三區管理處苗栗縣東興淨水場頭份市興華加壓站、竹南鎮頂埔加壓站，配合高壓停電檢查，頭份市流東里、珊湖里、斗煥里及新華里等地區，17日上午9點到下午4點停水；竹南鎮頂埔里、崎頂里、公義里、東崎頂、鳳梨坑、想思林、崎腳等地區，17日下午1點到晚上7點停水，另新竹市香山區中華路5段、6段等水壓降低。

水公司第三區處管理處提醒用戶，提早停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用

；停水期間關閉抽水機電源，如未關閉，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全，建築物自來水進水口低於地面用戶，請將總表前制水閥栓關閉，避免發生可能虹吸作用汙染，水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時虹吸產生二次汙染。

第三區處管理處指出，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察，恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通報水公司派員服務。