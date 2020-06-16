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農民巡田赫見小石虎帶回安置 虎媽隔日現蹤尋子

中央社 / 苗栗縣16日電

苗栗通霄農民昨晚在福源里北勢窩巡田灌溉時，發現一隻出生約2週公幼石虎，因原地久候未見石虎媽媽，通報安置，未料今天疑似「虎媽」重回現場尋子，保育專家將助母子重聚。

苗栗縣通霄警分局今天表示，烏眉派出所15日晚間10時許接獲李姓農民以紙箱裝著一隻小動物前來求助，當時值勤的副所長李建國因108年7月曾以CPR成功救回受傷石虎性命，一眼即認出紙箱內的動物是瀕臨絕種保育類石虎，立即透過楓樹社區發展協會聯繫野聲環境生態研究專員到場，研判是出生僅約2週的公幼石虎。

警方指出，李姓農民也是楓樹巡守隊員，15日晚間9時許巡田灌溉時，在福源里苗31線與南勢窩溪水溝邊發現這隻小石虎，當時心想石虎媽媽應該就在附近，因此並未驚擾碰觸牠，但20分鐘後回程發現小石虎還在原地，因周邊山區不時有野狗出沒，憂心遭其他動物攻擊，才將小石虎帶往派出所。

苗栗縣政府農業處推測小石虎是母石虎帶出教導覓食走散迷途，經送往動物醫院由獸醫師檢查，身上有蒼蠅卵，身體狀況有些虛弱，原本安排送往南投特生中心安置，日後安排野放。

但令人訝異的是，警方今天重回昨晚拾獲小石虎現場，赫見一隻貓科動物從水田旁竄出，迅速穿越馬路，李建國研判是昨晚與小石虎走散的石虎媽媽，立即聯繫石虎保育專家陳美汀，協助後續處置，盼能協助母子重聚。

石虎 農民

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