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38億打造台版里仁別墅區 鄭文燦：草漯邀年輕家庭移居

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左三）主持市府觀音區草漯市地重畫區開發計畫第1、3、6區開發施工倒數，宣布草漯打造桃園版里山別墅區，今年11月完工，歡迎年輕家庭移居。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左三）主持市府觀音區草漯市地重畫區開發計畫第1、3、6區開發施工倒數，宣布草漯打造桃園版里山別墅區，今年11月完工，歡迎年輕家庭移居。記者曾增勳／攝影

桃園市政府辦理觀音區草漯市地重畫區開發計畫第1、3、6區開發統包工程案，開發面積147公頃，市府斥資38.6億元興建，施工2年半來，完成共同管線等工程，市長鄭文燦今天下午指出，市府開發草漯重畫區，仿日本里山宣言，以田園城市為設計核心，打造台灣桃園版里山別墅區，預定今年11月完工，適合觀音、大潭工業區、桃科及未來航空城上班族移居。

桃園市觀音區草漯市地重劃區，位於大園、觀音、桃科、觀塘到大潭工業區廊帶上，早在35年前公告實施，歷任縣長、觀音鄉長推動進度不前，鄭文燦上任決心擴大規畫推動，並在2017年12月動工，施工初期一度被環保人士質疑重畫區1期回填有毒事業廢棄物引起爭議，迫使市府採檢查明。

草漯市地重畫區由市政府規畫第1、3、6區約147公頃用地及發包施工，其他區由民營規畫施工，市府新工處表示，公辦草漯開發第1期計畫已在3月竣工，今年7月率先配地，陸續完成共同管道、公園綠地、停車空間、道路及智能路燈等公共設施，市府3開發區預定今年11月16日前完工。

鄭文燦主持台電拔電桿下地工程，象徵觀音草漯無電桿化展開，鄭文燦表示，市府開發草漯重畫區進度超前，以日本里仁宣言，打造草漯新市鎮為低密度別野區，標榜綠色、低碳、永續、韌性及循環5大價值，並規畫水之丘、風之谷2座公園、首創建置完整地下管線圖，配合20公尺月桃路擴寬施工打通青埔、草漯6公里路程，未來草漯重畫區田園城市最適合年輕家庭移居。

桃園市長鄭文燦（見圖）主持市府觀音區草漯市地重畫區開發計畫第1、3、6區開發施工倒數，宣布草漯打造桃園版里山別墅區，今年11月完工，歡迎年輕家庭移居。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（見圖）主持市府觀音區草漯市地重畫區開發計畫第1、3、6區開發施工倒數，宣布草漯打造桃園版里山別墅區，今年11月完工，歡迎年輕家庭移居。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦主持台電拔電桿下地工程，象徵觀音草漯無電桿化展開，打造桃園版里山別墅區，歡迎年輕家庭移居。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦主持台電拔電桿下地工程，象徵觀音草漯無電桿化展開，打造桃園版里山別墅區，歡迎年輕家庭移居。記者曾增勳／攝影

重畫區 鄭文燦 日本

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