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影／日人愛上台灣娶老婆還定居 化身漫畫主角推廣客家文化

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園客家漫畫及動畫-森の桃客庄漫遊記，故事以真實人物森田先生為主角，透過日本人的視角來看客庄生活、美食及文化。記者陳夢茹／攝影
桃園客家漫畫及動畫-森の桃客庄漫遊記，故事以真實人物森田先生為主角，透過日本人的視角來看客庄生活、美食及文化。記者陳夢茹／攝影

為推廣桃園客家文化的由來、分布、客語腔調、生活習俗、人文節慶等，桃園市政府客家事務局與客家文化基金會合作，聯手策畫將客家文化融入動畫和漫畫中，更以日本人森田先生為主角，推展客家文化。

今天舉辦「桃園客家漫畫及動畫-森の桃客庄漫遊記發表記者會」，桃園市長鄭文燦表示，這本客家遊記是以森田先生作為主角，用他的眼睛來看客庄的生活、美食及文化，漫畫總計有6冊，更分為中文版和日文版，內容收錄桃園著名客家節慶、文化、景點等知識，希望未來可以用於日本的姐妹城市、觀光論壇或旅展，向全世界推廣客家文化。

故事以真實人物森田先生為主角，現年52歲的森田先生第一次來台灣時是大學二年級，他說，卅幾年前只知道台灣位於東南亞，下飛機時還能看到牛，與現在已經截然不同。他回憶，台灣人非常親切，因此他畢業後便到台灣語言學校學習中文、就讀研究所，更在研究所畢業後娶了台灣老婆，他說，台灣的美食真的很好吃，他因此胖到130公斤。

森田先生表示，論日本人最喜歡的台灣景點，莫過於是九份，對於桃園的印象僅此於機場，很少人深入瞭解桃園，或選擇到桃園遊玩，不過這次透過和市府客家事務局與客家文化基金會合作，對桃園客家小吃留下深刻印象、覺得非常好吃，他直呼，現在會跟日本朋友說「不要再去九份，桃園就很好」，有很多隱藏景點可以體驗。

桃園客家漫畫及動畫-森の桃客庄漫遊記記者會，森田先生（左起）和桃園市長鄭文燦及葉菊蘭合影。記者陳夢茹／攝影
桃園客家漫畫及動畫-森の桃客庄漫遊記記者會，森田先生（左起）和桃園市長鄭文燦及葉菊蘭合影。記者陳夢茹／攝影

客家文化 日本 動畫

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