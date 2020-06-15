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竹南整平騎樓友善行人 店家：做生意加分

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南火車站前博愛街商圈騎樓人行路面整平，友善行人通行。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南火車站前博愛街商圈騎樓人行路面整平，友善行人通行。圖／苗栗縣政府提供

台灣一些騎樓高低不平，不友善行人，營建署補助加上苗栗縣政府配合款，400多萬元打掉竹南火車站前博愛街商圈騎樓人行路面整平，並加入美觀及防滑元素。縣長徐耀昌等人今天巡視，安排輪椅族體驗無障礙，店家大表歡迎，認為做生意加分。

苗栗縣政府2012年起推動商圈騎樓整平工程，1到6期都在苗栗市南苗商圈中正路、中山路及光復路一帶，總經費2300多萬元，總長度近5公里，此外，竹南鎮博愛街商圈騎樓人行路面854公尺，施工整平中。徐耀昌、縣議員廖英利、廖秀紅、陳碧華、張佳玲、宋國鼎，及竹南鎮長方進興等人今天巡視。

苗栗縣脊髓損傷者協會理事長官有文認為輪椅族可通行無阻，也是身障權益保障。店家也表示，老人人口越來越多，騎樓不平造成行動障礙，此外，嬰兒手推車也會困難重重，整平騎樓有助於生意，希望縣府做更長。

縣府工商發展處長黃智群表示，騎樓人行路面高程，沒有強制性，整平需要店家共識，因此推動不容易。苗栗縣在苗栗市累積6期的經驗，竹南鎮博愛街騎樓整平，鋪面考慮乾淨美觀，採暗色系耐髒，並加入防滑，今天試驗沙拉脫也不會滑腳。

徐耀昌並預告縣府獲營建署核定，再補助379萬元補助款，縣府配合款62萬元，預計施作頭份市中正路騎樓整平工程1.1公里，逐步推動無障礙生活環境友善行人。

苗栗縣竹南火車站前博愛街商圈騎樓人行路面整平，輪椅族體驗通行無障礙。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南火車站前博愛街商圈騎樓人行路面整平，輪椅族體驗通行無障礙。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南火車站前博愛街商圈騎樓人行路面整平，加入防滑元素，現場試驗沙拉脫也不腳滑。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南火車站前博愛街商圈騎樓人行路面整平，加入防滑元素，現場試驗沙拉脫也不腳滑。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 徐耀昌

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