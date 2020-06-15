桃市沿海禁捕魩仔鰺魚多種魚苗 明起3個月保護漁源
桃園、中壢區漁會所屬漁民明天（16日）起禁止沿海捕撈魩仔魚、鰺魚、帶魚及鯛魚等混雜魚苗，桃園區漁會總幹事陳義成今天下午說，為保護漁業資源，每年夏季魚苗禁捕期，今年市府公告自明天起到9月15日，為期3個月，桃園沿海一律禁捕魩仔魚、鰺魚、帶魚及鯛魚苗，讓魚苗成長，避免漁源枯竭。
陳義成表示，每年6月夏季，為沿海魩仔魚、鰺魚、帶魚及鯛魚大量魚苗混雜成長期，為保護漁源，市府公告規定明天到9月15日為止，3個月內，一律禁止漁民沿海捕撈魚苗；同時規定本月1日起到8月31日止，為期3個月，禁止漁民在3海浬（約5.5公里）以內使用流刺網（網目3到10公分）捕撈魚類，並禁止漁民在6海浬（約11
公里）以內使用拖網捕撈，保護漁源以免枯竭。
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