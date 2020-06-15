桃市沿海禁捕魩仔鰺魚多種魚苗 明起3個月保護漁源

台灣交通便利，在台北只要搭捷運就可以通往各個行政區，如果想要到中南部，也只需要買張高鐵票，就可以在一天內往來台灣各地，不過個縣市也會因應地理位置或發展，而有屬於自己的交通系統。對此，昨（14）日就有一名網友在PTT中PO文表示，他觀察到不少在新竹科學園區工作的人，都會抱怨交通時常堵塞的問題，加上新竹的收入也很高，因此他就好奇詢問網友「為何新竹市不蓋捷運？」

2020-06-15 17:45