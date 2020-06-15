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憂竹北新月沙灣遭汙染 市公所委第三方檢測水質和空氣

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
竹北市民代表爭取市公所編列經費，今天由台灣檢驗科技公司前往新月沙灣採樣檢測空氣與水質。記者陳斯穎／攝影
竹北市民代表爭取市公所編列經費，今天由台灣檢驗科技公司前往新月沙灣採樣檢測空氣與水質。記者陳斯穎／攝影

新竹縣竹北市的新月沙灣，向來是夏季民眾消暑的最佳去處，近期有民眾反映含有重金屬的集塵灰可能飄散在沙灣，擔心戲水民眾健康受影響，竹北市民代表爭取市公所編列經費，今天由台灣檢驗科技公司前往新月沙灣採樣檢測空氣與水質，檢測結果預估2周後公布。

竹北市民代表蔡蕥鍹表示，新月沙灣有平坦的沙灘及夕陽，常吸引許多民眾戲水踏浪賞夕陽，竹北市公所每年也在此舉辦新月沙灣海洋音樂季，吸引大批人潮共襄盛舉，但距離新月沙灣約500公尺的新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸，20多年前遭不法人士埋進重汙染的集塵灰等有害廢棄物，2年前被環保團體揭露為「最毒海岸線」，今年才將1.3萬公噸有毒廢棄物清理完畢，且附近又有垃圾掩埋場。

民眾擔心含有重金屬的集塵灰隨潮流四處流散，有毒的金屬細微塵灰經新竹九降風揚起，可能會飄落在沙灣，戲水民眾接觸到被汙染的海水，或吸入空氣中毒性極強的塵灰，恐影響人體呼吸道及皮膚健康。

蔡蕥鍹接獲陳情後，在代表會提案由市公所編列經費，由第三方公信單位檢測新月沙灣的空氣和水質，獲代表曾金清、蔡文苑及鄭建村3人支持共同附署，期透過第三方公信單位的檢驗數據，化解民眾疑慮。

市公所清潔隊委請台灣檢驗科技公司做檢測，今天到現場架設空氣監測機，將做1天的空氣收集，連同採樣的海水，將在2周後由市公所公布檢測結果，盼讓戲水民眾更安心。

竹北市民代表爭取市公所編列經費，今天由台灣檢驗科技公司前往新月沙灣採樣檢測空氣與水質。記者陳斯穎／攝影
竹北市民代表爭取市公所編列經費，今天由台灣檢驗科技公司前往新月沙灣採樣檢測空氣與水質。記者陳斯穎／攝影

北市 新竹 水質

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