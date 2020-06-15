綠竹筍季節！掌握「白、富、美」三要訣購買不採雷

農委會桃園農改場與農糧署北區分署舉行「109年北部地區優質安全綠竹筍評鑑」，從107件樣本中，選出冠軍1名，冠軍最後由五股鄉農會吳國池獲得。

桃園農改場表示，購買綠竹筍的重點可熟記「白、富、美」，「白」是觀察切口平整、筍肉色澤潔白無病斑，聞起來鮮甜清香；「富」可用手掌握緊筍的底部，觀察筍肉厚實度，底部肥大，筍殼的比例就比較少；「美」是觀察筍殼顏色、筍尖端沒有出青變綠、筍型彎曲、基部沒有芽眼等。6至8月是綠竹筍盛產季節，食用高纖低熱量的綠竹筍，是最佳的品嚐時機，錯過了，又要等一年。

桃園農改場表示，今年評鑑樣本總計107件，經過11位評審審慎的評比，必須在外觀色澤、柔嫩度及糖度等3個分項都取得高分，才有機會競爭最高榮譽—冠軍頭銜。參賽者範圍涵蓋基隆市、臺北市、新北市、桃園市及新竹縣市，生產面積占全國70%的25個綠竹筍主要產地的農民與農會共襄盛舉。

本屆評審團隊邀集農糧署北區分署、大專院校教授、農產運銷公司組長、縣市政府主管等相關領域專家共11人組成。評分項目評定以外觀色澤占40分、柔嫩度及糖度各占30分。北部地區參賽者因為角逐者眾多，且綠竹筍栽培品質年年都有提升，各地區農會因名額限制情況下，都篩選最佳筍農來角逐北區冠軍，競爭相當激烈，若無法在3個項目都維持高分，很難進入最後冠亞軍評鑑名單之內。

參賽前所有報名者必須先送綠竹筍至農委會藥毒所進行農藥殘留檢驗，農藥殘留檢驗結果所有參賽綠竹筍均合格未檢出農藥殘留。