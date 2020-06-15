快訊

擦撞護欄翻車！湖口駕駛卡車內無呼吸心跳 搶救不治

大學指考微解封！試場考生人數調降 不開放家長陪考

綠竹筍季節！掌握「白、富、美」三要訣購買不採雷

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
冠軍綠竹筍。農委會桃園農改場提供
冠軍綠竹筍。農委會桃園農改場提供

農委會桃園農改場與農糧署北區分署舉行「109年北部地區優質安全綠竹筍評鑑」，從107件樣本中，選出冠軍1名，冠軍最後由五股鄉農會吳國池獲得。

桃園農改場表示，購買綠竹筍的重點可熟記「白、富、美」，「白」是觀察切口平整、筍肉色澤潔白無病斑，聞起來鮮甜清香；「富」可用手掌握緊筍的底部，觀察筍肉厚實度，底部肥大，筍殼的比例就比較少；「美」是觀察筍殼顏色、筍尖端沒有出青變綠、筍型彎曲、基部沒有芽眼等。6至8月是綠竹筍盛產季節，食用高纖低熱量的綠竹筍，是最佳的品嚐時機，錯過了，又要等一年。

桃園農改場表示，今年評鑑樣本總計107件，經過11位評審審慎的評比，必須在外觀色澤、柔嫩度及糖度等3個分項都取得高分，才有機會競爭最高榮譽—冠軍頭銜。參賽者範圍涵蓋基隆市、臺北市、新北市、桃園市及新竹縣市，生產面積占全國70%的25個綠竹筍主要產地的農民與農會共襄盛舉。

本屆評審團隊邀集農糧署北區分署、大專院校教授、農產運銷公司組長、縣市政府主管等相關領域專家共11人組成。評分項目評定以外觀色澤占40分、柔嫩度及糖度各占30分。北部地區參賽者因為角逐者眾多，且綠竹筍栽培品質年年都有提升，各地區農會因名額限制情況下，都篩選最佳筍農來角逐北區冠軍，競爭相當激烈，若無法在3個項目都維持高分，很難進入最後冠亞軍評鑑名單之內。

參賽前所有報名者必須先送綠竹筍至農委會藥毒所進行農藥殘留檢驗，農藥殘留檢驗結果所有參賽綠竹筍均合格未檢出農藥殘留。

農改場 農藥殘留

延伸閱讀

農糧署大糧倉計畫啟動 協助農民雜糧轉作提高收益

竹山鮮筍節開跑 廣邀餐飲好手來做創意筍料理

新北拚後疫情綠金產業 品嚐竹筍正當時

農會當櫃員很俗氣？內行人秒打臉：傻傻的 完勝大銀行

相關新聞

竹市刺網、吻仔魚撈捕設限 明起進入禁漁期

為避免海洋資源被過度利用，新竹市政府產業發展處今表示，16日起竹市海域將施行刺網漁業及魩鱙漁業的捕撈區域限制，提醒漁民朋...

南庄山水節今年首辦全馬 國際慢城跑進浪漫台3線

疫情大解封，苗栗縣今年3大馬拉松盛事，南庄山水馬拉松將於10月25日登場，即日起受理報名，通霄濱海追風馬拉松原則於12月...

新竹縣定古蹟關西分駐所修復啟用 帶動地方小旅行風氣

新竹縣定古蹟關西分駐所是新竹縣保留規模最大、最完整的警政生活空間，分為3期逐步推動修復活化，2期員警宿舍修復工程歷時2年...

5天課程值10萬元 桃園ROS Summer School免費報名

桃園市政府青年事務局去年舉辦第一屆ROS Summer School受歡迎，今年第二屆8月24日至28日登場，除了基礎實...

80歲獨居婆婆贈1000顆愛心粽 傳遞溫暖給相同境遇老人

超暖心！新竹縣一名獨居的80歲張婆婆，深知許多獨居長者一向三餐只求溫飽、不求吃到節慶佳餚，為讓他們也能感受端午佳節氣氛，...

永續原民合作社 竹縣推計畫輔導

新竹縣府推動原住民合作計畫，針對尖石、五峰兩鄉營運中的原住民合作社連結相關經營管理、法規、資源及補助等資源，委託專業團隊...

身障車位被占用？苗縣：只能勸說

苗栗縣公共停車場的免費身心障礙者專用停車位，被檢舉有「釘子戶」長期占用，淪為私人停車位，社會處說「依法有據」，無從查處，...

投入前瞻4550萬元 竹市改建北門市場

新竹市北門市場是竹市最早的商圈之一，因建物老舊、耐震度不足等，市府將重建為現代風，一樓傳統市場通風明亮，二樓為傳統與創新...

桃市抓改裝車 警購新裝備上路

桃園市改裝車輛深夜飆車噪音擾民，民眾陳情沿海台15線、台61線及桃園龍安、慈光街，中壢環中東、新中北路，大溪信義路及台7...

桃汙染農地僅剩87公頃 明年底全解除列管

全國汙染農地數據顯示，桃園市場址筆數達1325筆，列管農地約150公頃，僅次於彰化縣，為全國第二。桃園市環保局喊冤，該數...

竹市議長許修睿助弱勢 端午前夕發救濟米暨義剪活動

新竹市議會議長許修睿兼任竹蓮寺主委，發揚觀音菩薩聞聲救苦精神，凝聚善的力量與資源，長年默默行善救助許多弱勢族群，受惠對象...

走過半世紀 竹市府投入4550萬重建北門市場

北門市場是竹市最早的商圈之一，1965年重建完成至今已55年歷史，因建物老舊、耐震度不足且空間環境不佳，新竹市政府今指出...

熱門新聞

罷免潮起 挺韓杏仁哥公布陳致中罷免連署站成立

台中突來暴雨 大里國光路一帶多處淹水

雨彈狂炸新北 台北大學校門變小河

新北大雨 五股淹水車輛無法通行

土城、新店時雨量破50毫米 新北市三級開設

布農勇士雕像幾乎裸身站路口 民眾羞喊給他衣服穿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。