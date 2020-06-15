竹市刺網、吻仔魚撈捕設限 明起進入禁漁期

為避免海洋資源被過度利用，新竹市政府產業發展處今表示，16日起竹市海域將施行刺網漁業及魩鱙漁業的捕撈區域限制，提醒漁民朋友遵守相關規定，讓大海休養生息。另外，禁漁期的規定對其他縣市漁船同樣適用，違反者將核處新台幣3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

市府產發處指出，海洋漁業是一種再生性資源，為永續漁業發展，避免海洋資源過度利用影響其再生能力，市府及新竹區漁會共同協商後，2018年起每年6月16日至8月15日為期二個月禁止刺網漁業漁船筏進入竹市距岸3海里（約5.5公里）內海域從事刺網捕撈作業。另針對魩鱙漁業，今年自6月16日至9月15日為期三個月，將禁止於竹市距岸500公尺內海域從事魩鱙漁業捕撈作業。

竹市有近400艘漁船，從事刺網漁業的漁船筏約占竹市漁船筏總數50%。刺網漁具其實網上沒有刺，網目也依捕撈對象有大小之分，刺網的捕撈方式是將網具放置在捕撈對象的棲地或洄游路徑上，待魚纏住後進行捕撈，過去刺網常有不當棄置狀況，導致海洋生物意外纏繞，造成魚群數減少，為避免海洋廢棄物影響漁獲量，環保局積極推動，希望民眾能將撈到的廢棄漁網帶回漁港處理。