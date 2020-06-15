快訊

兩韓關係緊張！金與正威脅採軍事行動 文在寅首回應

美方封殺令顯現！前員工爆料：傳華為7月將裁員50%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南庄山水節今年首辦全馬 國際慢城跑進浪漫台3線

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄山水馬拉松用雙腿跑進好山、好水、好人情，疫情大解封，將於10月25日登場。圖／南庄鄉農會提供
苗栗縣南庄山水馬拉松用雙腿跑進好山、好水、好人情，疫情大解封，將於10月25日登場。圖／南庄鄉農會提供

疫情大解封，苗栗縣今年3大馬拉松盛事，南庄山水馬拉松將於10月25日登場，即日起受理報名，通霄濱海追風馬拉松原則於12月13日辦理，每年9月舉行的山城星光馬拉松，則決定取消，相約明年9再見。

山城星光、南庄山水及通霄濱海追風馬拉松，選手跑進苗栗好山、好水、好人情，並饒富農特產、美食，吸引數千人參加，成為苗栗縣馬拉松盛事，縣府教育處指出，今年受到疫情影響，山城星光來不及辦理報名等作業，已決定取消，南庄山水攸遊行照常還有「加碼」，通霄濱海追風馬拉松計畫審查中。

主辦南庄山水馬拉松南庄鄉農會指出，南庄山水節今年邁入第20年，又逢2020年，往年搭配辦理山水攸遊行馬拉松，賽程最長組別是21公里半馬組，今年「加碼」首次增加42公里全馬組，選手要跑進台3線獅潭，雙腳體驗國際慢城、浪漫台3線之美。

此外，今年結合地方觀光業者，只要報名並憑號碼布，可以免費參觀南庄鄉蘇維拉莊園、南庄雲水溫泉度假森林，完賽並有客家手工酸菜、有機黑木耳露等好禮、紀念品，今年推出慢城加油應援團，至少8人組團為選手加油，報名押金1000元，活動後可兌換1000元獎勵金及1盒甜柿，選拔結果第1名還有3000元獎金。

南庄鄉農會指出，疫情尚未完全解封，今年山水馬拉松將從康濟大橋下大停車場開跑，保持安全距離， 4組從5公里休閒組到42公里全馬組，活動詳情可上臉書粉絲專頁「南庄山水悠遊行」，或電話0955-157578查詢。

南庄 馬拉松 疫情

延伸閱讀

解封後女性慘受害 南非總統矢言改善

賽事心得／泰國武里南馬拉松 跑在F1賽道

賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾波士頓馬拉松

疫情趨緩 彰化馬拉松季評估今年是否照常舉辦

相關新聞

竹市刺網、吻仔魚撈捕設限 明起進入禁漁期

為避免海洋資源被過度利用，新竹市政府產業發展處今表示，16日起竹市海域將施行刺網漁業及魩鱙漁業的捕撈區域限制，提醒漁民朋...

南庄山水節今年首辦全馬 國際慢城跑進浪漫台3線

疫情大解封，苗栗縣今年3大馬拉松盛事，南庄山水馬拉松將於10月25日登場，即日起受理報名，通霄濱海追風馬拉松原則於12月...

新竹縣定古蹟關西分駐所修復啟用 帶動地方小旅行風氣

新竹縣定古蹟關西分駐所是新竹縣保留規模最大、最完整的警政生活空間，分為3期逐步推動修復活化，2期員警宿舍修復工程歷時2年...

5天課程值10萬元 桃園ROS Summer School免費報名

桃園市政府青年事務局去年舉辦第一屆ROS Summer School受歡迎，今年第二屆8月24日至28日登場，除了基礎實...

80歲獨居婆婆贈1000顆愛心粽 傳遞溫暖給相同境遇老人

超暖心！新竹縣一名獨居的80歲張婆婆，深知許多獨居長者一向三餐只求溫飽、不求吃到節慶佳餚，為讓他們也能感受端午佳節氣氛，...

永續原民合作社 竹縣推計畫輔導

新竹縣府推動原住民合作計畫，針對尖石、五峰兩鄉營運中的原住民合作社連結相關經營管理、法規、資源及補助等資源，委託專業團隊...

身障車位被占用？苗縣：只能勸說

苗栗縣公共停車場的免費身心障礙者專用停車位，被檢舉有「釘子戶」長期占用，淪為私人停車位，社會處說「依法有據」，無從查處，...

投入前瞻4550萬元 竹市改建北門市場

新竹市北門市場是竹市最早的商圈之一，因建物老舊、耐震度不足等，市府將重建為現代風，一樓傳統市場通風明亮，二樓為傳統與創新...

桃市抓改裝車 警購新裝備上路

桃園市改裝車輛深夜飆車噪音擾民，民眾陳情沿海台15線、台61線及桃園龍安、慈光街，中壢環中東、新中北路，大溪信義路及台7...

桃汙染農地僅剩87公頃 明年底全解除列管

全國汙染農地數據顯示，桃園市場址筆數達1325筆，列管農地約150公頃，僅次於彰化縣，為全國第二。桃園市環保局喊冤，該數...

竹市議長許修睿助弱勢 端午前夕發救濟米暨義剪活動

新竹市議會議長許修睿兼任竹蓮寺主委，發揚觀音菩薩聞聲救苦精神，凝聚善的力量與資源，長年默默行善救助許多弱勢族群，受惠對象...

走過半世紀 竹市府投入4550萬重建北門市場

北門市場是竹市最早的商圈之一，1965年重建完成至今已55年歷史，因建物老舊、耐震度不足且空間環境不佳，新竹市政府今指出...

熱門新聞

全濕了！午後大雷雨襲擊 水淹台中車站購票大廳

菊系大集合？高市府發布人事異動 代理局處長名單出爐

罷免潮起 挺韓杏仁哥公布陳致中罷免連署站成立

台中突來暴雨 大里國光路一帶多處淹水

雨彈狂炸新北 台北大學校門變小河

新北大雨 五股淹水車輛無法通行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。