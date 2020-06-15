南庄山水節今年首辦全馬 國際慢城跑進浪漫台3線

疫情大解封，苗栗縣今年3大馬拉松盛事，南庄山水馬拉松將於10月25日登場，即日起受理報名，通霄濱海追風馬拉松原則於12月13日辦理，每年9月舉行的山城星光馬拉松，則決定取消，相約明年9再見。

山城星光、南庄山水及通霄濱海追風馬拉松，選手跑進苗栗好山、好水、好人情，並饒富農特產、美食，吸引數千人參加，成為苗栗縣馬拉松盛事，縣府教育處指出，今年受到疫情影響，山城星光來不及辦理報名等作業，已決定取消，南庄山水攸遊行照常還有「加碼」，通霄濱海追風馬拉松計畫審查中。

主辦南庄山水馬拉松南庄鄉農會指出，南庄山水節今年邁入第20年，又逢2020年，往年搭配辦理山水攸遊行馬拉松，賽程最長組別是21公里半馬組，今年「加碼」首次增加42公里全馬組，選手要跑進台3線獅潭，雙腳體驗國際慢城、浪漫台3線之美。

此外，今年結合地方觀光業者，只要報名並憑號碼布，可以免費參觀南庄鄉蘇維拉莊園、南庄雲水溫泉度假森林，完賽並有客家手工酸菜、有機黑木耳露等好禮、紀念品，今年推出慢城加油應援團，至少8人組團為選手加油，報名押金1000元，活動後可兌換1000元獎勵金及1盒甜柿，選拔結果第1名還有3000元獎金。

南庄鄉農會指出，疫情尚未完全解封，今年山水馬拉松將從康濟大橋下大停車場開跑，保持安全距離， 4組從5公里休閒組到42公里全馬組，活動詳情可上臉書粉絲專頁「南庄山水悠遊行」，或電話0955-157578查詢。