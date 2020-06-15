新竹縣定古蹟關西分駐所修復啟用 帶動地方小旅行風氣

新竹縣定古蹟關西分駐所是新竹縣保留規模最大、最完整的警政生活空間，分為3期逐步推動修復活化，2期員警宿舍修復工程歷時2年完工，文化局日前已點交由關西鎮公所營運管理，竣工典禮則受疫情影響，延至今天才辦理。

客委會主委楊長鎮表示，古蹟修復的經費不是大問題，後續如何營運、如何發揮生命力，才是考驗地方的開始，他欣見在地文化活動日益興盛，希望第三期分駐所完工後能結合地方文化動力，配合電線電纜地下化及街區立面改造工程，帶動產業觀光，讓關西鎮成為浪台三線的重要節點。

縣長楊文科表示，關西是台三線北端進入新竹縣的門戶，縣府在關西推動多項計畫，如「關西大客廳」以古蹟分駐所為核心，透過文化資產的保存、修復、活化三部曲，逐步拓展串聯周邊遊客必訪景點，帶動地方小旅行風氣。

楊文科也向楊長鎮爭取2022年世界客家博覽會由新竹縣舉辦，他說，浪漫台三線新竹縣起點在關西，綿延40公里途經竹東鎮、北埔鄉、峨眉鄉，沿途有豐富的文化、景觀和客家特色產業，縣府將結合鄉鎮的力量將活動辦得有聲有色，讓客家在國際被看見。

文化局長田昭容表示，關西分駐所是1920年日治時期設置，整體園區包含辦公廳舍、獨棟所長宿舍、4連棟員警宿舍及眷屬宿舍，2009年公告為縣定古蹟，分3期逐步推動修復活化。