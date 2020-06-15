80歲老婦端午送愛 捐千顆粽給新竹縣獨居長者

新竹縣80歲張姓獨居老婦，有感獨老生活不易，她省吃儉用，在端午節前夕買肉粽千顆，送給竹縣的獨老，今天辦捐贈儀式，她盼在佳節送上關懷與愛心，讓獨老感受社會溫暖。

新竹縣政府社會處與社團法人台灣社工人共好發展協會，今天辦捐贈愛心肉粽儀式，代表張婆婆捐贈給竹縣獨居長輩。社會處長李國祿表示，社會處將連結長照送餐單位，把張婆婆的愛心粽子，贈給竹縣獨居及弱勢老人共168名，每人可獲6顆。

李國祿表示，張婆婆是獨居長者，身體勇健、生活可自理，也是台灣社工人共好發展協會服務對象之一。張婆婆有感，獨老需要關懷陪伴，而社會的偶爾關心與送暖，對獨老而言意義重大。

李國祿說，端午前夕，張婆婆想為獨居長者盡一份心力，將平日省下的費用，購買千顆肉粽，送給與張婆婆有類似境遇的長者，但張婆婆行善低調，不願曝光。

李國祿指出，社會處將連結長照送餐單位，並由志工親自將張婆婆的愛心肉粽， 送到弱勢、獨居長者家中，並陪伴長者、聊天話家常，同時，在端午節前向長者致意，與獨居長者共度溫馨端午。