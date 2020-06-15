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5天課程值10萬元 桃園ROS Summer School免費報名

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市青年局ROS Summer School相當受歡迎。圖／桃園市青年事務局提供
桃園市青年局ROS Summer School相當受歡迎。圖／桃園市青年事務局提供

桃園市政府青年事務局去年舉辦第一屆ROS Summer School受歡迎，今年第二屆8月24日至28日登場，除了基礎實力養成、企業大師講座，應學員要求擴大實作課程，讓所有學員都能親身體驗打造自主移動AI機器人的樂趣。

青年局指出，機器人操作系統(Robot Operating System，ROS) 是一個機器人開發平台，所有對機器人有熱忱的開發者，都能使用這套系統進行研究開發包括商業活動，藉此加快機器人整體研發進度。

ROS因靈活且彈性的用法，問世短短幾年時間，已被世界各地的企業、學術等組織應用，範圍涵蓋無人搬運車，自駕車等自動化機械與人工智慧領域。青年局邀請全台熱血青年參與AI智慧機器人英才培育計畫，擴展台灣科技創新力，共同開創桃園成為智慧大城，報名培訓還能參賽拿獎金。

Summer School整體課程8月24日至28日在中原大學電機資訊學院舉辦，課程大綱主要為熟悉ROS開發環境模擬、 2D導航和控制架構說明與實現、第二代機器人作業系統新功能以及DDS知識、 AI平台介紹說明與實現等4大項目，教導學員開發服務型機器人所需的各領域專業知識，課程中特別準備了凌華科技工業級ROS 2.0控制器，以原型機器人（ADLINK NeuronBot）示範教學，學員們可以認識目前業界所使用的控制器並實際操作，以利未來與業界接軌。

研習也邀請產業及AI領域知名企業代表至活動現場演講，分享機器人產業資訊趨勢與必備技能。另外，課程最後一天舉辦成果分享「機器人競賽」，開放初階班20組，進階班10組隊伍參賽，由學員組隊參加挑戰自我，冠軍隊伍最高可獲得2萬元獎金。

青年局表示，這次ROS Summer School為期5天共計35小時，課程總價值超過10萬元且完全免費。5天的課程讓青年做中學，學中做，培養與業界接軌的ROS技能，幫助掌握ROS技術在開發實務上的執行重點，協助準備投入AI工業機器人的青年在過程中，了解在ROS環境下完成機器人開發程式。歡迎大專院校電子、資工、電機、資訊等相關系所之在學學生，或有意修習ROS/AI者報名。暑期課程今天起至8月2日報名，詳細課程內容、報名等相關資訊可洽活動官網http://www.taoyuan-ros.com.tw。

ROS Summer School報名宣傳海報相當醒目。圖／桃園市青年事務局提供
ROS Summer School報名宣傳海報相當醒目。圖／桃園市青年事務局提供
ROS Summer School5天課程坊間收費約10萬元，青年局免費報名。圖／桃園市青年事務局提供
ROS Summer School5天課程坊間收費約10萬元，青年局免費報名。圖／桃園市青年事務局提供

青年 AI 中原大學

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