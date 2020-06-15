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80歲獨居婆婆贈1000顆愛心粽 傳遞溫暖給相同境遇老人

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣府社會處今天上午與臺灣社工人共好發展協會結合公益彩券盈餘經費，舉行贈粽儀式。記者陳斯穎／攝影
縣府社會處今天上午與臺灣社工人共好發展協會結合公益彩券盈餘經費，舉行贈粽儀式。記者陳斯穎／攝影

超暖心！新竹縣一名獨居的80歲張婆婆，深知許多獨居長者一向三餐只求溫飽、不求吃到節慶佳餚，為讓他們也能感受端午佳節氣氛，決定捐贈1000顆粽子，由縣府社會處5個長照送餐單位及臺灣社工人共好發展協會合作，將張婆婆的愛心粽子分送給縣內168名獨居及弱勢老人。

社會處今天上午與協會結合公益彩券盈餘經費，舉行贈粽儀式，由於張婆婆行善低調，並沒有親自到場。社會處長李國祿表示，張婆婆因自己本身也是獨居長者，深知獨居老人最需要的就是關懷陪伴以及找尋生活重心，平淡日子裡不奢求一天能過得多充實，但偶爾的關心和叮嚀對他們來說意義深長，期望能把這份愛心粽子傳遞給和自己相同境遇的老人。

社會處指出，目前縣內13鄉鎮共有約700名獨居長者，其中有86名屬於用餐無法自理，須接受協會送餐服務。李國祿也感謝協會督導王秋雲，除了將粽子分送給獨居長輩外，也將愛心擴及到82名同樣需要送餐服務，且低收、中低收的長者。

這些愛心粽子將由財團法人台灣省天主教會新竹教區附設新竹縣私立長安老人養護中心、社團法人中華民國紅十字會台灣省新竹縣支會、新竹縣照顧服務人員協會、社團法人中華民國五福社會服務協會、崇德護理之家共5個送餐單位，在端午節前夕陸續登門發送給獨居及弱勢老人，讓他們感受佳節溫暖、共享美食。

臺灣社工人共好發展協會王秋雲督導表示，目前協會受新竹政府委託辦理獨居老人服務、老人保護服務及成人監護宣告訪視服務，若有相關服務需求可聯繫協會，電話(03)5586238分機17。

獨居老人 新竹 粽子

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