羅馬競技生死鬥在政壇風行 黃偉哲化身全糖武士接招

疫情期間在校園間流行起來的「羅馬競技生死鬥」，最近燒到政界，包括桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安及台南市長黃偉哲等紛紛相互挑戰，同時不忘在振興產業之際，大堆當地的特產，形成另類的生死鬥。

黃偉哲今天在臉書裡，以最新的造型現身，造型百變的他，這次化身為「全糖武士」，不僅有牛蒡做的「暴風光劍」，還用文旦當成「神盾頭盔」，背後則是台南好麵做成的「雷霆震擊波」。

原來是最近流行在縣市首長間的羅馬競技生死鬥大挑戰，最早是鄭文燦在桃園舉辦生死鬥大賽，接著潘孟安到桃園行銷觀光，兩人又打算一戰生死，而潘接著在臉書上對黃偉哲下戰書，黃偉哲今天除了接受挑戰，還點名「邁邁」即將參選高雄市長的陳其邁接棒挑戰任務。

羅馬競技生死鬥是由YouTube頻道「反正我很閒」帶起的一種活動，近期在全國校園爆紅，許多學校都舉辦比賽，對戰者持寶特瓶攻擊對手，先得分或擊落對手寶特瓶者贏，網路上有許多各路高手的影片，吸引大批年輕人觀看與參與。

政治人物彼此挑戰，都是希望藉著流行話題，在後新冠時代，行銷各縣市的觀光與特產，而黃偉哲今天也藉機行銷，網友相當買單，認為市長行銷相當努力，但也有網友敲碗，「什麼時候真的來一場生死鬥」

由於台南人嗜甜，在網路上多次引起討論，連潘孟安都稱台南為「全糖市」，黃偉哲也就自稱為「全糖武士」，行銷台南目前盛產的各式特產，其中台南好麵，最近因為被總統蔡英文拿來送給防疫英雄，又被稱為「英雄麵」而爆紅，也出現在挑戰中。

各縣市首長為了跟上潮流，都請有專人經營臉書等粉絲專頁，更搭上潮流製造各種話題，其中黃偉哲最擅長以各式農產品裝扮造型，讓市民相當「甘心」，認為市長為了行銷不忌諱扮醜，雖然造型千奇百怪，但也贏得市民的支持。