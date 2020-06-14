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開發就業機會 竹縣推「原住民合作社輔導計畫」

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
縣府成立輔導小組，針對針對尖石、五峰營運中的原住民合作社連結相關經營管理、法規、資源及補助措施等資源。圖／縣府提供
縣府成立輔導小組，針對針對尖石、五峰營運中的原住民合作社連結相關經營管理、法規、資源及補助措施等資源。圖／縣府提供

原住民合作社能提供就業機會，吸引青年返鄉，是目前國內原住民族發展經濟產業的理想組織模式，但竹縣轄內卻有14家合作社目前停業，縣府指出，已成立輔導小組，針對針對尖石、五峰兩鄉營運中的10家原住民合作社連結相關經營管理、法規、資源及補助措施等資源，於月初委託專業團隊辦理教育訓練、講解相關法令、個案輔導、參訪交流、諮詢服務等各項工作，希望讓原民合作社能永續經營。

原民處表示，五峰鄉竹林養生村合作社是營運成績亮眼的原住民合作社，2015年推出「五峰獵人學校」部落野趣逍遙遊系列旅遊商品，主軸為泰雅族文化特色包含狩獵文化、編織文化、紋面文化，並結合生態導覽、農產品銷售、伴手禮銷售、文創商品與餐飲和住宿等，推出半日、一日及兩日遊商品。

今年更以「五峰獵人學校×YAMAI石生部落」品牌行銷，並推出以古時泰雅飲食出發，由部落耆老講述食材應用，部落主廚帶領遊客一起料理部落美食的雅麥部落-食物森林派對旅遊行程系列商品。合作社還拍微電影，吸引民眾體驗一日泰雅獵人。

另外，尖石那羅農特產產銷合作社則以無農藥友善耕作種植香草，並打出「那羅香草」品牌，推出化妝保養品、香草零嘴等系列產品。為因應新冠肺炎疫情，還推出純露酒精洗手液等居家清潔補充組在電商上架，並不時推出精油製作體驗課程，得到消費者和遊客熱情的迴響。

原民處表示，停業的14家合作社，主因是社員年齡老化，不能掌握通路和行銷，加上資金、技術、文書能力不足等，將請專業團隊一一把脈，若重新營運無望，將協助辦理解散及清算。

縣長楊文科說，已指示原民、社會、農業、勞工等單位對於原鄉合作社問題提供適切的輔導與協助，辦理相關教育訓練，鼓勵參加跨域的行銷推廣，在兼具原鄉文化內涵的基礎上，提供社員就業機會，為原住民鄉親創造穩定的就業市場，也帶動原鄉的觀光繁榮發展。

尖石那羅農特產產銷合作社打出「那羅香草」品牌，推出化妝保養品、香草零嘴等系列產品。圖／縣府提供
尖石那羅農特產產銷合作社打出「那羅香草」品牌，推出化妝保養品、香草零嘴等系列產品。圖／縣府提供

原住民 品牌 微電影

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