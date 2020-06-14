聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹市議長許修睿助弱勢 端午前夕發救濟米暨義剪活動
新竹市議會議長許修睿兼任竹蓮寺主委，發揚觀音菩薩聞聲救苦精神，凝聚善的力量與資源，長年默默行善救助許多弱勢族群，受惠對象不分區域、宗教。因近日疫情趨緩，許開始籌備端午救濟米發放及義剪活動，今早在竹蓮寺廣場舉行。
許修睿說，因新冠肺炎疫情衝擊，造成許多清寒家庭及弱勢者收入驟減，預期今天領取的人數將暴增，因此特別將白米增加到六萬斤，提供清寒民眾領取，另有善心人士贊助營養口糧，還邀請曼都髮型來愛心義剪。本次活動也邀請竹市立委鄭正鈐參與，一早由許修睿帶領所有志工人員安排動線及分配工作，務必讓所有需要的民眾都能領到救濟物資。
每逢春節、端午及中秋節竹蓮寺都會發放救濟米給弱勢，並安排義剪等活動，協助弱勢族群修整門面。竹蓮寺也長期照顧街友，不僅長年供應新竹平安站副食品，若寒流來襲，會貼心準備熱食、禦寒衣物，溫暖街友身心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言