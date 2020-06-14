竹市議長許修睿助弱勢 端午前夕發救濟米暨義剪活動

新竹市議會議長許修睿兼任竹蓮寺主委，發揚觀音菩薩聞聲救苦精神，凝聚善的力量與資源，長年默默行善救助許多弱勢族群，受惠對象不分區域、宗教。因近日疫情趨緩，許開始籌備端午救濟米發放及義剪活動，今早在竹蓮寺廣場舉行。

許修睿說，因新冠肺炎疫情衝擊，造成許多清寒家庭及弱勢者收入驟減，預期今天領取的人數將暴增，因此特別將白米增加到六萬斤，提供清寒民眾領取，另有善心人士贊助營養口糧，還邀請曼都髮型來愛心義剪。本次活動也邀請竹市立委鄭正鈐參與，一早由許修睿帶領所有志工人員安排動線及分配工作，務必讓所有需要的民眾都能領到救濟物資。