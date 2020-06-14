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竹市議長許修睿助弱勢 端午前夕發救濟米暨義剪活動

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市議會議長許修睿兼任竹蓮寺主委今天舉行端午救濟米發放及義剪活動。圖／新竹市議會提供
新竹市議會議長許修睿兼任竹蓮寺主委今天舉行端午救濟米發放及義剪活動。圖／新竹市議會提供

新竹市議會議長許修睿兼任竹蓮寺主委，發揚觀音菩薩聞聲救苦精神，凝聚善的力量與資源，長年默默行善救助許多弱勢族群，受惠對象不分區域、宗教。因近日疫情趨緩，許開始籌備端午救濟米發放及義剪活動，今早在竹蓮寺廣場舉行。

許修睿說，因新冠肺炎疫情衝擊，造成許多清寒家庭及弱勢者收入驟減，預期今天領取的人數將暴增，因此特別將白米增加到六萬斤，提供清寒民眾領取，另有善心人士贊助營養口糧，還邀請曼都髮型來愛心義剪。本次活動也邀請竹市立委鄭正鈐參與，一早由許修睿帶領所有志工人員安排動線及分配工作，務必讓所有需要的民眾都能領到救濟物資。

每逢春節、端午及中秋節竹蓮寺都會發放救濟米給弱勢，並安排義剪等活動，協助弱勢族群修整門面。竹蓮寺也長期照顧街友，不僅長年供應新竹平安站副食品，若寒流來襲，會貼心準備熱食、禦寒衣物，溫暖街友身心。

新竹市議會議長許修睿兼任竹蓮寺主委今天舉行端午救濟米發放及義剪活動。圖／新竹市議會提供
新竹市議會議長許修睿兼任竹蓮寺主委今天舉行端午救濟米發放及義剪活動。圖／新竹市議會提供
新竹市議會議長許修睿兼任竹蓮寺主委今天舉行端午救濟米發放及義剪活動。圖／新竹市議會提供
新竹市議會議長許修睿兼任竹蓮寺主委今天舉行端午救濟米發放及義剪活動。圖／新竹市議會提供

疫情 新竹 街友

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