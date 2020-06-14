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走過半世紀 竹市府投入4550萬重建北門市場

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
北門市場1965年重建完成至今已55年歷史，市府將投入4550萬元重建。圖／新竹市政府提供
北門市場1965年重建完成至今已55年歷史，市府將投入4550萬元重建。圖／新竹市政府提供

北門市場是竹市最早的商圈之一，1965年重建完成至今已55年歷史，因建物老舊、耐震度不足且空間環境不佳，新竹市政府今指出，將投入4550萬元重建，外觀為灰白色系的現代風，一樓傳統市場通風明亮，二樓規畫供年輕人進駐的多功能市集及周遭社區居民皆可使用的集會空間，讓北門市場成為集合傳統與創新的社區優質空間。

北門市場於日治時期(昭和1年)即作傳統零售市場使用，為竹市最早開發的商業區。近年便利商店、超市林立及電商崛起，傳統市場硬體老舊及營業機能不足急需強化。

市長林智堅說，他積極整建竹市各處老舊傳統市場，盼保留傳統市場氛圍，目前進行中的包含關東客家主題市場改造、龍山綜合大樓耐震補強與整修再利用、東門市場耐震補強與整修工程及南門市場耐震補強等相關計畫，持續活化改變竹市現有的老舊市場空間，市場改造陸續完成後將帶給民眾更優質舒適的購物採買體驗。

產發處指出，北門市場因建築物老舊，整體建築安全堪虞，市府爭取前瞻建設經費，投入4550萬元新建築物，1樓樓地板面積將達1242平方公尺，初步規劃可容納64攤位，2樓規劃樓地板面積約264平方公尺，可進駐多功能市集與社區集會空間等， 建築整體設計強調採光及通風，包括半透明立面、天窗，讓光線自然進入打造整體明亮通透感。

產發處表示，未來市場拆除重建細節仍將持續與攤商溝通，妥善安排攤商安置事宜，施工期程預估15個月，未來將配合品牌市集商街營造，提升整體市場環境形象，打造優良購物環境，創造商機，吸引消費客群。

北門市場1965年重建完成至今已55年歷史，市府將投入4550萬元重建。圖／新竹市政府提供
北門市場1965年重建完成至今已55年歷史，市府將投入4550萬元重建。圖／新竹市政府提供

北門 傳統市場 建築

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