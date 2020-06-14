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桃園龍潭大池重現水上活動 黑面琵鷺腳踏船添新亮點

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
即日起試營運，連兩天假日已經有遊客體驗。圖／桃園市議員徐玉樹臉書
即日起試營運，連兩天假日已經有遊客體驗。圖／桃園市議員徐玉樹臉書

桃園市龍潭大池可以划船、踩腳踏船了，市政府打造大池新亮點委外經營這周開始試營運，黑面琵鷺、龍舟造型的腳踏船腳踩、電動都有，雖然只是試營運，但是已經讓許多不期而遇觀光客覺得很幸運，新完工現代化碼頭、浮台與龍潭大池吊橋相輝映，無論白天或夜晚都讓人驚艷。

龍潭在地市議員徐玉樹在臉書分享龍潭大池黑面琵鷺腳踏船還許多水上活動畫面，勾起不少人的回憶，網友留言表示，30年前大池就有划船等水上活動，「我還記得，民國82年前，大池就有這種腳踏船，但是不知什麼原因就消失了，如今它又復活了，雖然我不是龍潭人，我也不住龍潭，但是我很感動」。

也有網友說，「回想40年前的記憶我爸從中壢住家，騎著野狼機車，帶我到龍潭大池划船，有垂柳、手划小舟」。楊梅王姓網友回憶讀小學的時候，爸爸媽媽帶著全家到龍潭大池划船，家人樂融融美麗的畫面永遠難忘。

民眾表示，印象中大池鴨鴨又出現了，新的吊橋在晚上閃閃發亮，白天看石門水庫，鴨鴨又成為更多人的矚目焦點。

龍潭大池目前為試營運，碼頭浮台在中豐路上林段旁的管理中心，目前有黑面琵鷺造型腳踏船計時收收費，25日端午節連續假日還有划龍舟體驗，推出更多的水上活動。

新式碼頭浮台、腳踏船讓大池顯得更美觀。圖／桃園市議員徐玉樹臉書
新式碼頭浮台、腳踏船讓大池顯得更美觀。圖／桃園市議員徐玉樹臉書
腳踏船、電動船碼頭在服務中心。圖／桃園市議員徐玉樹臉書
腳踏船、電動船碼頭在服務中心。圖／桃園市議員徐玉樹臉書
龍潭大池腳踏船是黑面琵鷺造型。圖／桃園市議員徐玉樹臉書
龍潭大池腳踏船是黑面琵鷺造型。圖／桃園市議員徐玉樹臉書

黑面琵鷺 石門水庫

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