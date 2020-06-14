身障專用停車位疑似「釘子車」 社會處無法可查處

苗栗縣公共停車場的免費身心障礙者專用停車位，縣府社會處近來迭接獲檢舉有「釘子車」，長期占用，淪為私人停車位，社會處派員訪視發現是「依法有據」，也無從查處，只能道德勸說不要長期占用。

苗栗縣政府經需求評估行動不便身障者，全縣核發約1萬張身心障礙者專用停車位識別證，限定身障者或親屬使用乘載身障者，但近來社會處卻接獲檢舉，一些身障者專用停車位免收費，疑遭長期占用，公共停車位有淪為私人停車位之虞，影響其他符合資格者權益，不合理也不公平。

社會處循線數次查訪，並通知相關人士，得到答案車子不是身障者本人使用，就是車子有乘載行動不便身障親屬，社會處指出，身心障礙者權益保障法規定公共停車場應設2%身障者使用停車位，專用停車位識別證車輛停在專用停車位，依法有據也沒有時間限制，社會處僅能道德勸說，有車主願意移往一般停車位停放，仍可享3個小時免費優惠。

社會處人員指出，苗栗縣僅苗栗市、頭份市公所實施公用停車收費，身障者專用停車位遭檢舉有釘子車問題，還是零星個案，有些縣市政府還被審計單位檢討，因專用停車位遭長期免費停放，造成停車費縮水的問題。

另，社會處也接獲不少台北市、新北市、台中市及新竹市政府通報，勾稽出苗栗縣一些註銷的專用停車位識別證仍在使用，社會處除通知繳回註銷，停車費還是要繳，社會處並提醒，專用停車證違反規定使用，或轉借他人、冒用、偽造（塗改或影印），經查證屬實，逕為註銷停車證，且3年內不再核發，涉有刑責者移送法辦。