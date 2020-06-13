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助在學青年進職場實習 桃市攜手22知名企業釋百職缺

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府就業服務處即日起啟動青年職場實習計畫，攜手22家知名百大企業釋出100個以上的實習機會。圖/桃園市就業服務處提供
桃園市政府就業服務處即日起啟動青年職場實習計畫，攜手22家知名百大企業釋出100個以上的實習機會。圖/桃園市就業服務處提供

暑假快到了，以往大學生找實習機會多自己上企業官網找或透過學校、老師協助，桃園市政府就業服務處即日起啟動青年職場實習計畫，攜手22家知名百大企業釋出100個以上的實習機會，在學青年可線上投遞履歷，盼藉此提升學生未來職場競爭力，也能縮短學用落差更為企業所用。

桃園市政府就業服務處推出109年度青年職場實習計畫，鼓勵設籍於桃園市或就讀於桃園市轄內大專院校之在學學生，透過青年職場實習計畫媒合前往在地企業實習。參與企業皆為知名之百大企業，職缺更涵蓋科技業、製造業、服務業及工業等至少100個以上之實習機會，讓學生在企業職場導師的帶領下，深度學習職場實務技能。

勞動局長吳宏國說，桃園市青年職場實習計畫依據本市產業特性規畫科技業、製造業、工業、服務業等四大實習主題，協助媒合青年學子進入夢想企業實習，今年度與中華汽車、日月光半導體製造、遠東百貨、僑威科技、台達電子、欣興電子、法商家福集團（家樂福）、安心食品（MOS burger）、友達光電、聯華食品等22家知名企業合作。

為維持實習品質，參與企業針對實習學生會制定職能提升計畫，讓實習青年能扎實學到職場上真正需要具備的技能與知識。此外，參與企業將安排企業導師帶領實習青年，從工作中實際了解到企業運作、組織文化及實務工作情形，促進更成熟的工作態度及價值觀。

市府勞動局指出，青年職場實習計畫提供實習職缺網路平台供學生瀏覽職缺，並可線上完成履歷投遞，不僅縮短搜尋時間，企業單位亦可以網羅到更多各大專院校的人才。詳細職缺資訊請上http://jobs.southeastasia.cloudapp.azure.com/job/ 網站查詢。

實習 青年 職場

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