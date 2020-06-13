楊梅住宅區光電種電 居民憂光害、室內溫度升高

桃園市楊梅區有業者近日於住宅區旁一處空地，設置地面型太陽能光電系統，遭當地居民反彈，桃園市議員鄭淑方日前召開經發局、廠商跟住戶三方協調說明會，未達成共識，今召開第二次說明會。針對住戶最關心的光害及室內溫度升高問題，業者同意於場區面對住宅一側植栽及設置自動灑水器，但住戶希望將變電移置別處，雙方無法達成共識，最終不歡而散。

社區住戶擔心住家一旁空地設置地太陽能光電系統，太陽能板折射面可能產生光害問題，夏季時造成附近住家室內溫度升高。業者強調，光電板設置於建築物另一側，不會直接照射建築物，沒有光害影響。除中午時段最高溫約55度上下，其餘時間和環境溫度相同；至光害問題，業者說，折射一定有，但由於太陽能板是吸光發電，折射出的光非常有限，折射率比汽車擋風玻璃低。

工研院太陽能光電專家李洹也指出，太陽光電板透過光的照射產生電力，設計上有避免蓄熱的設置，具降溫效果，平均可降3到5度；而光電板設計上盡量把光收集起來，漫射、散射出去的光約只有1、2趴，該處太陽板面對建築物另一側，不會直接照射，散射或漫射的機率很低。