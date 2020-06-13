竹市新鮮農特產品地產地消 「三喜の店」藏身香山社區

新竹市農會為服務農友，增加農產品行銷管道及提升競爭力，2006年起在香山區的本部成立「三喜の店」社區小舖，雖面積只有近20坪，但一年營業額就有近3000萬。

產發處長張力可表示，店名取名自陽光種子SUNSEED的斜音，是以專營農特產品及在地小農蔬果為主的專賣店，希望讓在地小農蜂蜜、好香米、葉菜蔬果及具甲殼素鴨蛋等農特產品，像種子遍布各地，也因有口碑、品質好，銷售額業績年年攀昇。

新竹市農會總幹事鍾祥銘表示，為讓在地農產品能夠走入社區，去年爭取獲農委會農糧署補助經費，在社區小舖內設置市集，由農民自行訂價、包裝理貨、透明生產來源，可減少中間流通成本，縮短食物里程，讓產品安全安心直送消費者手中。