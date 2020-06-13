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桃園站前圓環2棵大榕樹 移植新家「離塵不離城」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園舊火車站前圓環原有2棵大榕樹，矗立30多年成為桃園重要的地標，為配合未來捷運路網設置，市府近月拆除舊站區與圓環，並將2棵老榕樹移植到經國重劃區，樹上有立牌說明。記者張裕珍／攝影
桃園舊火車站前圓環原有2棵大榕樹，矗立30多年成為桃園重要的地標，為配合未來捷運路網設置，市府近月拆除舊站區與圓環，並將2棵老榕樹移植到經國重劃區，樹上有立牌說明。記者張裕珍／攝影

桃園舊火車站前圓環原有2棵大榕樹，矗立30多年成為桃園重要的地標，為配合未來捷運路網設置，市府近月拆除舊站區與圓環，並將2棵老榕樹移植到經國重劃區，「新家」緊鄰南崁溪畔且坐擁開闊綠地，環境「離塵不離城」。桃市府捷運工程局指出，未來待桃園新站完成，也將評估是否合適移植原處，回到站前陪伴桃園人搭車通勤。

這2棵大榕樹原與蔣公銅像設在桃園站前圓環多年，是桃園人通勤求學、出遊返鄉的重要地標，承載許多桃園人回憶。隨捷運綠線地下潛盾工程啟動，桃園車站未來將邁向地下化，並與捷運綠線，捷運棕線三鐵共構，塵封已久的舊站區也與圓環一同拆除。

大榕樹樹種皆為「正榕樹」，1棵高度8.4公尺、冠幅4.5公尺、胸徑50公分，另棵較為高壯，高度達9.8公尺、冠幅4.5公尺、胸徑60公分，在5月初相繼移植到經國重劃區。蔣公站姿銅像則被移往大溪慈湖紀念雕塑公園，與園內其他蔣公銅像相伴。

大榕樹的新家位於幸福路與水岸三街旁的綠地上，不過移植後的樣貌與原本在圓環內擁有蓊鬱樹蔭的樣貌有差距。負責移植的市府捷運工程局指出，因移植時夏天即將到來，為避免水分蒸發迅速，移植後除加強枝幹支撐，也修剪多餘枝條與樹葉，以利移植後存活生長。

為方便民眾辨識大榕樹背景，捷運局也分別在2棵大榕樹處立牌說明。

桃園舊火車站前圓環原有2棵大榕樹，矗立30多年成為桃園重要的地標，為配合未來捷運路網設置，市府近月將2棵老榕樹移植到經國重劃區，並經過適當修剪以利生長。記者張裕珍／攝影
桃園舊火車站前圓環原有2棵大榕樹，矗立30多年成為桃園重要的地標，為配合未來捷運路網設置，市府近月將2棵老榕樹移植到經國重劃區，並經過適當修剪以利生長。記者張裕珍／攝影
桃園站前圓環內有大榕樹與蔣公銅像，如今已不復見。本報資料照
桃園站前圓環內有大榕樹與蔣公銅像，如今已不復見。本報資料照
桃園舊火車站前圓環原有2棵大榕樹，矗立30多年成為桃園重要的地標，為配合未來捷運路網設置，市府近月將2棵老榕樹移植到經國重劃區，並經過適當修剪以利生長。記者張裕珍／攝影
桃園舊火車站前圓環原有2棵大榕樹，矗立30多年成為桃園重要的地標，為配合未來捷運路網設置，市府近月將2棵老榕樹移植到經國重劃區，並經過適當修剪以利生長。記者張裕珍／攝影

捷運 重劃區 火車站

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