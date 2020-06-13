大湖肝炎篩檢第1場就滿額 21日場次加碼400人

苗栗縣推動C肝篩檢積極且展現成效，今天上午縣府衛生局與肝病防治學術基金會、扶輪社、大千綜合醫院等單位在大湖鄉義和村社區活動中心舉辦肝炎篩檢，吸引大批民眾參加，鄉內原本計畫安排2場肝篩，總額500人，結果今天第1場就「滿額」，會場內隨即宣布21日續在義民廟辦理第2場篩檢，再加碼400人。

苗栗縣政府為徹底打擊C肝，率先全國推動「肝淨鄉里肝炎社區篩檢活動」，近10年來已深入社區篩檢近10萬人，成功篩檢出逾1萬5000名B、C肝帶原者，並轉介治療，從篩檢到追蹤治療比率居全國之冠。

苗栗縣苑裡鎮先前被C肝辦公室列為高風險鄉鎮市最高的第7級，縣府在肝基會支持下近年展開大批篩檢並轉介治療，陸續展現成果，衛生局今年並針對風險第5級的後龍、大湖、泰安3地著手辦理肝篩。

縣衛生局指出，今年2至5月先後在苑裡、後龍辦理高風險潛勢地區B、C型肝炎篩檢，有5400多人接受篩檢，陽性比率分別達11％及15.7％，衛生局會與醫院配合進行超音波檢查及後續轉介治療。

大湖鄉被國家C肝辦公室列為風險潛勢層級第5級，陽性率9.73%，尤以南湖、大南2村偏高，這次結合大千醫院到社區設站為30歲以上鄉親免費篩檢，希望達到一次檢查多重保護的目標。

苗栗縣長徐耀昌上午率同來賓扮演「救救肝苦人」代言人，宣導接受肝炎血液篩檢等於省下7000元費用，且C肝已有新藥可治療，患者可免於施打干擾素產生副作用的困擾，一個療程8至12周，健保幫忙支