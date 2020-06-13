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搶攻後疫情時代旅遊商機 峨眉鄉農會推小農深度旅遊
後疫情時代來臨，目前正值東方美人茶產期，新竹縣峨眉鄉農會搶攻旅遊商機，結合當地休閒農場、商家、租車業者，推出品茶、體驗在地生活的深度旅遊，從遊客 DIY仙草凍、東安古橋、峨眉天主堂、十二寮休閒農業區體驗農村景色等，攜手小農一起拚經濟。
峨眉鄉農會表示，受到新冠肺炎影響，國內觀光旅遊、農產品營收上半年受到衝擊，餐廳、農場及休閒農業區，各項店商營收減少 2到3成以上，自由行的旅客下降 6成，團客更是銳減高達 8成。
目前疫情趨緩，峨眉鄉農會為吸引遊客，主推「挺小農」專案，與新竹縣政府及e-go台灣租車旅遊集團合作，結合農會、休閒農業區，串起各地產業連結，規劃精選小農深度旅遊行程，不少遊客直呼「跟親友走入大自然，深度體驗小農生活，健康身心大大加分。」
縣府交旅處表示，面對後疫情時代的國旅環境，新竹縣已推出安心認證旅宿，透過認證機制，除使業者持續加強各項清潔、消毒等防疫作為，並積極輔導老街商圈取得「安心旅遊」標章的認證。
另外，戶外山區成為後疫情時代最佳國旅地點，縣府也已著手媒合旅宿業與五大休閒農業區體驗旅遊，以親近大自然、享受田園風光等方向，共推竹縣多元特色安心旅遊。
峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，農委會的250元的農業體驗券即將推動，農會也會結合旅遊業、當地休閒農場、伴手禮商家、遊艇業者共同推出優惠遊程，未來民眾參加有機會獲得一罐價值 500元的東方美人茶伴手禮，峨眉農村旅遊各項優惠訊息可上FB搜尋「峨眉魅力購」查詢。
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