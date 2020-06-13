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影／白沙屯媽三聖筊同意出發進香 16日下午擲筊排行程

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
拱天宮管委會上午向白沙屯媽擲筊請示，獲同意恢復今年往北港徒步進香活動。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
拱天宮管委會上午向白沙屯媽擲筊請示，獲同意恢復今年往北港徒步進香活動。圖／白沙屯媽祖婆網站提供

繼大甲媽出發遶境後，國內著名的白沙屯媽今天經廟方擲筊請示，也已同意信眾出發，將於16日下午1點擲筊請示行程，排定今年9天8夜行程。

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖北港進香今年原訂農曆三月出發，但因新冠肺炎疫情而暫緩，拱天宮上午由管委會主委洪文華向白沙屯媽祖擲筊請示是否恢復庚子年北港進香活動，經白沙屯媽祖聖示確定恢復辦理北港進香活動，廟方明天將「置天台」，並於下周二(16日)下午1點由值年爐主擲筊請示進香活動行程。

洪文華表示，今年情況特殊，針對衛福部目前推行「防疫新生活」，白沙屯拱天宮庚子年往北港進香防疫相關措施，請信眾全力配合；拱天宮也會配合政府防疫政策，針對管委會與進香工作人員造冊實名制管控， 每天量體溫、酒精消毒，做到防疫規定，並簡化起駕、拜天公相關進香儀式，以減少群眾聚集時間 。

洪文華也呼籲信眾，今年情況特殊， 婉謝信徒躦轎腳，香燈腳切勿圍在神轎旁，應保持行轎空間分散人流 ，盡可能在家透過觀看網路直播方式參予進香；如要參加，香燈腳應適時休息，勤洗手補充水份，注意身體狀況，不宜過度勞累， 讓此次進香活動回歸信仰本質，以完成百年香火傳續為重要使命。為了讓進香活動能傳承延續又要兼顧防疫，諸多的規定與措施可能造成不便，還請信眾體諒。

白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬表示，上午擲筊請示媽祖是否同意恢復今年的進香活動，擲筊過程共4輪，前2輪詢問同意都只得2個聖筊，第3輪詢問不同意也獲2聖筊，第4輪終於獲白沙屯媽同意，一連擲出3聖筊。

拱天宮管委會上午向白沙屯媽擲筊請示，獲同意恢復今年往北港徒步進香活動。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
拱天宮管委會上午向白沙屯媽擲筊請示，獲同意恢復今年往北港徒步進香活動。圖／白沙屯媽祖婆網站提供

白沙屯媽祖 北港 網路直播

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