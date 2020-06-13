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公車停靠區畫紅線成「違停陷阱」 桃市月底前完成清查

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市部分公車站牌處未跟著畫公車停靠區，卻是畫上紅線禁止臨時停車，導致公車得停靠「紅線」臨停載客，反被民眾檢舉挨罰，桃園市交通局近日已先塗銷中壢區10處公車停靠區的紅線改畫標準格位。圖／桃園市交通局提供
桃園市部分公車站牌處未跟著畫公車停靠區，卻是畫上紅線禁止臨時停車，導致公車得停靠「紅線」臨停載客，反被民眾檢舉挨罰，桃園市交通局近日已先塗銷中壢區10處公車停靠區的紅線改畫標準格位。圖／桃園市交通局提供

桃園市部分公車站牌處未跟著畫公車停靠區，卻是畫上紅線禁止臨時停車，導致公車得停靠「紅線」臨停載客，反被民眾檢舉，形同陷司機於不義。桃園市交通局指出，接獲議員反映後，正著手勘查轄內公車停靠區畫設現況，近日已先塗銷中壢區10處公車停靠區的紅線改畫標準格位，由於全桃園公車站位近3千處，預計月底前清查完成。

交通局公共運輸科指出，設置公車站牌應配合畫設公車停靠區，但部分站牌未畫主要有兩大原因，一為可能站牌設得早，當時還未有強制畫設公車停靠區規範，二為會勘設站時，居民反映有臨時停車需求，不願畫公車停靠區，因此尊重地方意見先設站。

但部分公車停靠區也因此衍生「有站牌卻畫紅線」的怪象，在中壢環北路、領航北路上都有出現類似狀況，有民代就向交通局反映，紅線禁止臨時停車，依規公車也不可於紅線臨時停靠，但司機卻被迫停靠紅線臨停載客，甚至遭到民眾檢舉、接到罰單。

交通局公共運輸科指出，目前正著手清查公車停靠區畫設情形並逐步改善，依規畫上3公尺乘以12公尺的標準公車停靠區，並於公車格位前後各畫設4公尺禁止臨時停車線（紅線），以保持公車進出站位應有的20公尺淨空範圍，現已完成中壢區領航北路、新生路、環北路、榮民路及環中東路等路段10處公車站位改善，以利公車停靠順暢。

公運科人員說，由於全桃園公車站位2、3千處，清查需要花點時間，預計6月底前完成，將逐一勘查未畫公車停靠區格位的站點，若是早期漏畫就會立刻補上，若是居民反對畫設就會與地方再次溝通，希望能讓公車停靠區盡量標準化，若真有公車司機因紅線臨停被檢舉開罰，交通局也會協助申訴，向警局說明。

交通局指出，依據道路交通安全規則第111條第1項第2款規定，「交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防栓、消防車出入口5公尺內不得臨時停車」，所謂公共汽車招呼站10公尺，係依據交通部107年6月21日交路字第1070014245號函釋，以招呼站牌為起算點前後10公尺，也提醒民眾勿將車輛停於公車站位的淨空區，最高可罰1200元。

桃園市部分公車站牌處未跟著畫公車停靠區，卻是畫上紅線禁止臨時停車，導致公車得停靠「紅線」臨停載客，反被民眾檢舉挨罰，桃園市交通局近日已先塗銷中壢區10處公車停靠區的紅線改畫標準格位。圖／桃園市交通局提供
桃園市部分公車站牌處未跟著畫公車停靠區，卻是畫上紅線禁止臨時停車，導致公車得停靠「紅線」臨停載客，反被民眾檢舉挨罰，桃園市交通局近日已先塗銷中壢區10處公車停靠區的紅線改畫標準格位。圖／桃園市交通局提供

公共運輸 中東

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