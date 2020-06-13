快訊

高市代理市長楊明州宣誓就職 「拜託同仁螺絲不要鬆了」

高市某學校15名學生傳集體上呼吸道群聚感染 採檢送驗

打卡新亮點！竹東文創藝術村邀網紅「賞桐」

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
文化局在竹東文創藝術村設「遊．童花」裝置展，用另類的方式延長「花期」。記者陳斯穎／攝影
文化局在竹東文創藝術村設「遊．童花」裝置展，用另類的方式延長「花期」。記者陳斯穎／攝影

坐落在新竹縣竹東鎮火車站外的文創藝術村的桐花祭「遊．童花」裝置展系列作品，出站左轉走30秒就有亮點可以拍照打卡，非常吸睛。現在裝置藝術品陸續在製作中，目前已完成「尋．童心」、「織童夢」、「五月雪的祝福」與「桐花打卡牆」，縣長楊文科也親自來到現場感受桐花裝置展的樂趣。

楊文科表示，近半年來受到新冠肺炎的影響，竹縣的觀光業受創不小，現在響應防疫新生活，新竹縣府把握時機拼觀光，特別以裝置展的方式呈現「桐花祭」，民眾來到這，不用擔心室內密閉空間，反而能細細感受戶外美景，兼顧防疫安全，可說是兩全其美的觀光好選擇。園區內店家原本就各有特色，桐花意象藝術作品在園區內點綴成為另類焦點，且成品陸續亮相，兩相結合，應會為竹縣觀光帶來助益。

文化局長田昭容表示，藝術村的裝置展呈現了藝術創作能量，不會因疫情而減少，這回官方和民間合作攜手，結合國內藝術創作力，將桐花祭改版為更具有意義的「遊．童花」裝置展，用另類的方式延長「花期」，讓民眾來到竹東文創藝術村，不但能感受童趣十足的氛圍，也能欣賞到桐花之美及感受到藝術家的創作巧思。

文化局指出，最新完成的這一波成品，其中的「尋．童心」，靈感來自藝術村轉角處，斷壁殘垣的紅磚牆，藝術家將紅磚牆，巧妙地將牆轉化為一本展開的童話書，搭配多件剪影鋼板造型，加上手工彩繪，呈現小朋友躲貓貓的場景，並點綴油桐花朵，呈現踏入孩童異想世界的活潑，彷彿小孩們好奇地偷看牆內的風景；牆內展現的二個迥然不同風格的桐花意象裝置，其餘的作品也都富含創作理念，歡迎縣内、外的好朋友來賞桐打卡，並細細品味每一個作品背後的設計故事。

縣長楊文科也親自來到現場當網帥拍照，感受桐花裝置展的樂趣。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科也親自來到現場當網帥拍照，感受桐花裝置展的樂趣。記者陳斯穎／攝影
「戲童雨」以既有的建築牆面做為創作平台，彩繪出雪白桐花由上而下的動態感。記者陳斯穎／攝影
「戲童雨」以既有的建築牆面做為創作平台，彩繪出雪白桐花由上而下的動態感。記者陳斯穎／攝影

桐花祭 新竹 文化局

延伸閱讀

竹東商華市場 商家盼整修重生

竹東商華市場營運近半世紀沒落 商家盼轉型復甦

台電推節電 竹縣節電有成去年獲413萬元補助

新竹縣府辦海岸防護工程 防止國土流失

相關新聞

影／白沙屯媽三聖筊同意出發進香 16日下午擲筊排行程

繼大甲媽出發遶境後，國內著名的白沙屯媽今天經廟方擲筊請示，也已同意信眾出發，將於16日下午1點擲筊請示行程，排定今年9天...

公車停靠區畫紅線成「違停陷阱」 桃市月底前完成清查

桃園市部分公車站牌處未跟著畫公車停靠區，卻是畫上紅線禁止臨時停車，導致公車得停靠「紅線」臨停載客，反被民眾檢舉，形同陷司...

竹東商華市場 商家盼整修重生

新竹縣竹東鎮商華市場有近50年歷史，因停車不便、建物年久失修，商家寥寥無幾，縣長楊文科接到業者陳情，盼整修讓老市場重生，...

竹市高效廚餘處理廠 環保署長肯定

新竹市政府向環保署爭取補助，投入2835萬元在浸水掩埋場設置全國首座高效廚餘處理廠，環保署長張子敬昨天由市長林智堅陪同訪...

桃園醫療小管家App上線

桃園市衛生局打造遠距健康量測站桃園醫療小管家App，可使用智慧型手機全方位掌握自己的健康資訊，整合血壓、血糖、體重數值管...

大湳森林公園 首期景觀工程開工

桃園市八德區大湳森林公園占地近17公頃，原為保一總隊大湳營區，保留豐富動植物生態，市政府爭取撥用、協調租地，展開生態環境...

桃園義賣北越粽 徐國勇大力叫賣助移工

端午節將屆，因越南和台灣過節習俗相近，為撫慰越籍移工及新住民思鄉之情，和協助度過疫情造成的生活困頓，桃園市新住民慈善關懷...

最新縣市施政滿意度 鄭文燦再名列前段班

台灣世界新聞傳播協會10日公布縣市施政滿意度大調查，桃園市長鄭文燦再度躋身前段班，其中經濟發展、社會福利、教育品質與幸福...

廚餘變黃金 竹市設全國首座科技化廚餘處理廠

為配合廚餘回收再利用政策，竹市府向環保署爭取補助，投入總經費2835萬元，在環保局浸水掩埋場內設置「全國首座」高效廚餘處...

桃園捷運綠線高架段推進 大園區坑菓路施工籲改道

桃園捷運綠線GC01標高架段進度超前，現已推進至大園區坑菓路段，市府捷運工程局今天下午指出，大園區坑菓路延伸至機場捷運A...

八德大湳森林公園即起閉園1年 打造生態景觀亮點

前身為保一總隊大湳營區的桃園八德大湳森林公園占地近17公頃，園區保留豐富動植物生態，還有保育類黃鸝鳥現蹤，桃園市政府爭取...

竹市推4條小旅行路線、5百元好玩券 好吃好玩好浪漫

新竹市政府搶攻解封後的旅遊市場，今年小塹有約小旅行規畫親子、旅人、文青及媽媽4條路線，由專人帶團深入巷弄探索，7月將推出...

熱門新聞

高雄麵店女員工被老鼠咬染上漢他病毒 全台累積達7例

高市某學校15名學生傳集體上呼吸道群聚感染 採檢送驗

八德大湳森林公園即起閉園1年 打造生態景觀亮點

大甲媽今進彰化城 一信徒跌倒兩員警被炸傷　

韓國瑜解職 張麗善想延攬當縣政顧問

大甲媽兩護轎員警被鞭炮炸傷 方仰寧震怒決追究責任

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。