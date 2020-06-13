打卡新亮點！竹東文創藝術村邀網紅「賞桐」
坐落在新竹縣竹東鎮火車站外的文創藝術村的桐花祭「遊．童花」裝置展系列作品，出站左轉走30秒就有亮點可以拍照打卡，非常吸睛。現在裝置藝術品陸續在製作中，目前已完成「尋．童心」、「織童夢」、「五月雪的祝福」與「桐花打卡牆」，縣長楊文科也親自來到現場感受桐花裝置展的樂趣。
楊文科表示，近半年來受到新冠肺炎的影響，竹縣的觀光業受創不小，現在響應防疫新生活，新竹縣府把握時機拼觀光，特別以裝置展的方式呈現「桐花祭」，民眾來到這，不用擔心室內密閉空間，反而能細細感受戶外美景，兼顧防疫安全，可說是兩全其美的觀光好選擇。園區內店家原本就各有特色，桐花意象藝術作品在園區內點綴成為另類焦點，且成品陸續亮相，兩相結合，應會為竹縣觀光帶來助益。
文化局長田昭容表示，藝術村的裝置展呈現了藝術創作能量，不會因疫情而減少，這回官方和民間合作攜手，結合國內藝術創作力，將桐花祭改版為更具有意義的「遊．童花」裝置展，用另類的方式延長「花期」，讓民眾來到竹東文創藝術村，不但能感受童趣十足的氛圍，也能欣賞到桐花之美及感受到藝術家的創作巧思。
文化局指出，最新完成的這一波成品，其中的「尋．童心」，靈感來自藝術村轉角處，斷壁殘垣的紅磚牆，藝術家將紅磚牆，巧妙地將牆轉化為一本展開的童話書，搭配多件剪影鋼板造型，加上手工彩繪，呈現小朋友躲貓貓的場景，並點綴油桐花朵，呈現踏入孩童異想世界的活潑，彷彿小孩們好奇地偷看牆內的風景；牆內展現的二個迥然不同風格的桐花意象裝置，其餘的作品也都富含創作理念，歡迎縣内、外的好朋友來賞桐打卡，並細細品味每一個作品背後的設計故事。
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