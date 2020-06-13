桃青年局運動休閒課程 原住民大專生即日起可免費報名
為培育原住民族青年運動休閒服務產業人才，桃園市青年事務局首度實務培訓計畫，以兒童潛能開發和創意飛盤教學為主題，培訓原住民族青年活動企劃執行、運動行銷、課程教學等專業能力，課程全程免費，今天起至6月25日止，招募桃園市20位原住民族大專生。
由專業導師帶領原住民族大專生，結合英文及數學邏輯，設計創意飛盤課程，也教導他們透過有趣的課程，翻轉制式的學科教育，了解如何推廣及行銷課程。課程全程免費外，提供實作津貼，只要完成6天的課程，不但能得到獎勵禮品，還能免費取得躲避盤及飛盤高爾夫教練證照，提升原住民族大專生專業技能。
為展現學習成果，預計於9月中進入桃園市光明國小、元生國小及新路國小，實際讓學員們帶著小朋友，進行創意飛盤課程。
青年局長顏蔚慈表示，該計畫透過完整培訓課程、競賽企劃、實作輔導及獎勵的配套措施，建立原住民族學生投入運動休閒服務產業的機制，培養業界所需的工作能力，將持續支持各校原住民族學生資源中心與社團活動，並辦理新興產業的職場體驗。
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