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桃青年局運動休閒課程　原住民大專生即日起可免費報名

聯合報 / 記者高宇震/桃園即時報導
桃園市青年局首度辦理原住民族青年運動休閒服務產業實務培訓計畫，課程全程免費，今天起至6月25日止，招募桃園市20位原住民族大專生。圖／青年局提供
桃園市青年局首度辦理原住民族青年運動休閒服務產業實務培訓計畫，課程全程免費，今天起至6月25日止，招募桃園市20位原住民族大專生。圖／青年局提供

為培育原住民青年運動休閒服務產業人才，桃園市青年事務局首度實務培訓計畫，以兒童潛能開發和創意飛盤教學為主題，培訓原住民族青年活動企劃執行、運動行銷、課程教學等專業能力，課程全程免費，今天起至6月25日止，招募桃園市20位原住民族大專生。

由專業導師帶領原住民族大專生，結合英文及數學邏輯，設計創意飛盤課程，也教導他們透過有趣的課程，翻轉制式的學科教育，了解如何推廣及行銷課程。課程全程免費外，提供實作津貼，只要完成6天的課程，不但能得到獎勵禮品，還能免費取得躲避盤及飛盤高爾夫教練證照，提升原住民族大專生專業技能。

為展現學習成果，預計於9月中進入桃園市光明國小、元生國小及新路國小，實際讓學員們帶著小朋友，進行創意飛盤課程。

青年局長顏蔚慈表示，該計畫透過完整培訓課程、競賽企劃、實作輔導及獎勵的配套措施，建立原住民族學生投入運動休閒服務產業的機制，培養業界所需的工作能力，將持續支持各校原住民族學生資源中心與社團活動，並辦理新興產業的職場體驗。

桃園市青年局首度辦理原住民族青年運動休閒服務產業實務培訓計畫，課程全程免費，今天起至6月25日止，招募桃園市20位原住民族大專生。圖／青年局提供
桃園市青年局首度辦理原住民族青年運動休閒服務產業實務培訓計畫，課程全程免費，今天起至6月25日止，招募桃園市20位原住民族大專生。圖／青年局提供

原住民 青年

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