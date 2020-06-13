「漫遊觀霧神秘兩棲國度」主題活動 15日開放網路報名

台灣本島共發現5種山椒魚，是台灣特有的有尾兩棲類，其中「觀霧山椒魚」喜愛寒涼氣候，在1996年首次發現，並以「觀霧」為名，族群數量稀少，近年來更因全球暖化及人為干擾，面臨嚴重生存危機；林務局新竹林區管理處表示，觀霧國家森林遊樂區7月4日周末下午1時30分至3時30分將辦理「漫遊觀霧神秘兩棲國度」主題活動，免收報名費並採網路事先報名，6月15日上午8點起開放報名，因名額有限，想一同漫遊觀霧神秘兩棲國度的民眾，務必把握機會。

這次活動將邀對兩棲爬蟲類有深度研究的游崇瑋老師向大家介紹觀霧山椒魚的命名由來、特色、生存環境及生存危機，還有台灣其他山椒魚種類、中高海拔兩棲爬蟲類，透過這場講座活動，與一起認識觀霧神秘兩棲類與爬蟲類的奧秘。

新竹林管處育樂課指出，觀霧國家森林遊樂區海拔約2000公尺，夏季平均氣溫約攝氏17至20度度，與平地動輒攝氏30至40度氣溫相比，觀霧可說是遠離襖熱酷暑的避暑勝地，目前國內新型冠狀病毒肺炎疫情已趨緩，歡迎大家到觀霧走走，享受森林浴。

報名連結https://www.surveycake.com/s/oVX69，也可電洽03-3632488圈谷游小姐諮詢；更多活動資訊可注意台灣山林悠遊網https://recreation.forest.gov.tw/及「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/GuanwuNationalForest/；訂房請上觀霧山莊訂房網

https://www.guanwuvilla.com/或電洽037-268818。