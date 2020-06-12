桃園義賣北越粽 徐國勇大力叫賣助移工

桃園市新住民慈善關懷協會理事長陳氏花（中）示範包北越粽。記者曾健祐／攝影

端午節將屆，因越南和台灣過節習俗相近，為撫慰越籍移工及新住民思鄉之情，和協助度過疫情造成的生活困頓，桃園市新住民慈善關懷協會理事長陳氏花寫信邀請內政部長徐國勇，昨天到桃園市大園區義賣「北越粽」，徐國勇體驗包粽也大力叫賣，所得近9萬元將協助困苦的移工。

越南籍的陳氏花表示，她嫁來台灣已19年，有感於同鄉兄弟姊妹來台辛苦工作，經常居無定所或三餐不濟，所以就自費租下透天厝當作移工的中途之家，至今照顧過上千人，同時也接受移民署委託，幫忙安置傷病暫時不能工作的移工。

她說，越南也與台灣一樣過端午節，習俗相近，家家戶戶都會包粽子吃，也象徵一家團圓，所以粽子包得愈大代表一整年可以豐衣足食，這次義賣粽子收入估計有8萬8000多元。由於不少在台同鄉因疫情生活困頓，所以寫信向徐國勇說明桃園地區移工們面臨的困難，也發起義賣北越粽活動，希望能幫同鄉賺點錢，度過難關。

徐國勇說，北越粽裡頭塞滿4大塊豬肉、糯米和綠豆，包起來呈現四方形和台灣傳統的三角形很不一樣，且粽子體積大，1顆讓一家四口吃一餐都綽綽有餘，他感謝新住民在國內經濟上的貢獻，台灣是多元的社會，需要各種顏色才能構成一幅美麗的圖畫。他看到陳氏花熱心關懷新住民，所以特別來參與義賣。