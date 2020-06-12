竹市高效廚餘處理廠 環保署長肯定

新竹市政府向環保署爭取補助，投入2835萬元在浸水掩埋場設置全國首座高效廚餘處理廠，環保署長張子敬昨天由市長林智堅陪同訪視各項廚餘處理設備、作業流程，並使用高效廚餘產出的有機介質體驗種菜，他肯定廚餘處理廠不但處理速度快、廠區乾淨，更對社區環境友善。

張子敬說，廚餘處理攸關民生，也是阻絕非洲豬瘟的途徑之一，高效廚餘處理廠可在24小時內完成發酵，是國內效率最高的廠房，希望如此成功經驗可讓其他縣市學習仿效。

環保署長張子敬（右一）與新竹市長林智堅（右二）使用高效廚餘產出的有機介質體驗種菜。記者陳斯穎／攝影

環保局長江盛任說，為降低疫病傳染途徑及兼顧廚餘處理問題，利用舊廚餘廠改造首座以科技化高效微生物處理家戶廚餘的廚餘廠，占地約413平方公尺，5月開始運轉，每日廚餘處理量達12公噸，每月產出有機介質約48公噸，有機介質經適當調配，能有效應用在土壤改良。

環保局指出，廠內設置2台廚餘前處理、6台高效廚餘處理、廢水收集系統、異味防制系統等設備，採好氧發酵方式，利用微生物快速消化易腐廚餘，避免厭氧發酵產生惱人的惡臭問題，也縮短傳統堆肥的處理時間，經過處理後可直接當作培養土使用，廠區地板使用特殊材質防異味，有機介質提供社區種菜，是循環經濟的最佳示範。

目前有機介質陸續使用於農業栽培生產，如浸水里的香山越瓜栽培、香山社區的苦茶與荔枝栽培等，將推廣到連鎖餐飲及超市等通路，另規畫藉由宣導活動回饋市民。