苗栗首見女派出所長 王人幼自勉剛柔並濟

苗栗縣警察局今天發布基層幹部職務異動名單，新任竹南分局新港派出所長王人幼是縣內首見女性派出所長，她自許發揮女性特質剛柔並濟，照顧好同仁也展現魄力執法。

王人幼自許善加發揮女性特質，對內領導多照顧、關懷同仁與共同解決問題；對外為民服務工作、執法技巧更細膩，展現女性堅韌魄力，以剛柔並濟安內攘外，將人民保母角色扮演得更有溫度。

26名各分局組長、勤務中心主任與派出所長等基層幹部人事異動，統一於15日到任新職。

33歲的王人幼畢業於屏東師範學院資訊系，大四時思考畢業後人生方向，原本只在教職和進修資訊工程當工程師間抉擇，但自警職退休的舅舅鼓勵從警，突然有了不同想法，在教師資格檢定當天參加警察特考，就此踏上警職。

王人幼表示，警察工作與她喜歡助人、富正義感的個性相符。她曾休假時騎車在路上，看到2台摩托車疑行車糾紛，其中一名騎士遭對方嗆聲追車，她主動追上前，利用停等紅綠燈時，告誡騎士行為不妥，揚言報警，化解可能發生的街頭衝突。

王人幼說，從警前如果遇到類似車禍、糾紛想關切協助，常被長輩勸阻，擔心「公親變事主」，當警察後給她更多「雞婆」勇氣。

從警資歷將滿8年的王人幼歷任內政部警政署保安警察第二總隊警員、苗栗縣警察局資訊科巡官、竹南分局巡官與警務員等職，工作表現認真盡職，期間也進修取得中央警察大學資訊管理碩士。

苗栗縣警察局長翁群能表示，基層幹部職務調整按陞遷積分、平時考核及工作表現為適當職務派補，期勉新任所長發揮所長，儘速掌握轄區狀況，肩負地方治安重責，並要求各分局長即時指導關心異動人員，務必無縫接軌，順利推展各項任務。