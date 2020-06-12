最新縣市施政滿意度 鄭文燦再名列前段班

台灣世界新聞傳播協會10日公布縣市施政滿意度大調查，桃園市長鄭文燦再度躋身前段班，其中經濟發展、社會福利、教育品質與幸福感等4項指標，滿意度都拿下第1，績效斐然，市府新聞處長詹賀舜說，桃園市政府會持續努力，並且希望將來桃園能夠獲得中央更大的挹注，替未來20年的桃園奠定基礎，讓桃園能夠「登大人」。

這項縣市施政滿意度調查是由台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅行銷市場研究公司，進行「第二屆施政用心、人民有感」全國縣市施政滿意度調查，並分為10個面向指標進行調查，採「鼓勵」性質，若拿下該指標第一會標示「冠軍」圖示，第二名之後的前段班則顯示「讚」圖示，但不會標註名次順序，至於後段班則是沒有任何的標示。

桃園市10項指標都有不錯成績，包括縣市長、治安狀況、交通狀況、環境保護、醫療衛生5項指標都進入前段班，經濟發展、社會福利、教育品質與幸福感4項拿下冠軍，另防制新冠肺炎措施則拿下85.7分，排名6都第3。

市府新聞處長詹賀舜說，能夠獲得這樣的成績，代表著市民的托付跟期待，也顯示市政團隊跟議會的努力。市府也會在各項工作上繼續努力，並且希望將來桃園能夠獲得中央更大的挹注，替未來20年的桃園奠定基礎，讓桃園能夠「登大人」。

該縣市施政滿意度民調是委託艾普羅行銷市場研究公司執行，訪問期間為4月20日至5月13日，桃園市樣本數814份，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.5至4個百分點之間。